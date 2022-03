Nuevos detalles sobre la ruptura de Almudena Cid y Christian Gálvez: "Siempre con el dinero en la boca"

La primavera la sangre altera, también en el caso de los mediáticos Christian Gálvez y Almudena Cid, que continúan en su convulso proceso de separación. El presentador y la gimnasta olímpica protagonizan desde hace unas semanas una de las rupturas más inesperadas del panorama celebrity, dando pie a un aluvión de acusaciones familiares que rozan la tragedia shakesperiana.

Si bien hace unos días se filtraba la llegada a un acuerdo económico entre Cid y Gálvez, la familia de la medallista ha querido salir a la plaestra para desmentir un seguido de especulaciones publicadas en los medios de comunicación. Dichas afirmaciones apuntaban a que Almudena habría recibido un loft valorado en 225.000 euros, dos plazas de garaje, una furgoneta, un coche de alta gama y una cuantiosa cantidad económica de la que se desconocen más detalles. «¿225.000? No sabía yo que una oficina en un pueblo valdría tanto… No fue capaz de venderlo ni por la mitad», ha explicado un familiar de la gimnasta, haciendo referencia a la vivienda adquirida.

Los familiares de Cid no entienden cómo se ha podido filtrar el acuerdo al que han llegado Almudena y su ya expareja Christian Gálvez, y menos bajo esta tesitura, pues aseguran que los detalles publicados distan de la realidad. De hecho, un familiar directo apunta que no existe ningún coche de alta gama. «Ahora me entero que un Fiat es un coche de alta gama», espetó. «Siempre con el dinero en la boca como si en la vida fuese lo más importante…», añadió, rompiendo así el silencio al que se intenta agarrar Almudena, que no está pasando por su mejor momento anímico y sentimental.

Si algo hay que remarcar es que las familias de ambas celebrities ya no mantienen un trato cordial. Según ABC, Christian Gálvez envió a sus ya ex-suegros una carta “escrita de su puño y letra” dando las explicaciones oportunas en relación a la ruptura. Ahora, los familiares de Almudena insisten en que esa carta nunca se produjo. «Era un mensaje de texto, no una carta y no decía nada del motivo por el que la dejaba. No se atrevió ni siquiera a llamar por teléfono«, insisten.

Cabe recordar que Almudena Cid ha intentado apartar a Christian Gálvez de todas las ramas de su vida. Su última acción para lograrlo ha sido dejar de seguir al presentador en redes, para evitar toparse con las fotografías que publica constantemente Gálvez con Patricia Pardo, su nuevo amor. Como si de una ruptura adolescente se tratase, Gálvez reaccionó al unfollow eliminando todas las publicaciones de su muro en las que aparecía la gimnasta. Eso sí, si le preguntan por su ruptura, Christian siempre pasa palabra.