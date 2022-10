Christian Gálvez arremete contra Almudena Cid: "Después de la oscuridad, siempre hay luz"

Pese a estar a punto de alcanzar el primer año separados, Christian Gálvez sigue lanzando dardos a Almudena Cid. El presentador de Mediaset contrarresta su incertidumbre laboral con su bonito momento sentimental, acompañado de la presentadora revelación del año, Patricia Pardo. La pareja, que comparte vivienda y se dedican bonitas palabras constantemente en redes sociales, ha sido el aliciente de Gálvez en estos últimos y complicados diez meses.

Ha sido en el mensaje de despedida de su último programa, Alta tensión, donde Christian Gálvez ha querido dedicarle unas palabras a la gimnasta. Pese a no referirse a ella directamente, el presentador ha espetado que "si bien cuando empecé este programa estaba en uno de los peores momentos de mi vida, ahora estoy en uno de los mejores, porque después de la oscuridad, siempre hay luz".

🥰 En la despedida de @altatensioncon, Christian Gálvez mandó un emotivo (y, quizá, empalagoso) mensaje a su nueva pareja.Mostrar tus emociones está bien, sí, pero el contexto siempre importa. Te cuenta @adrianamourelos 👇 pic.twitter.com/DB4TbCF6nL — Si Amanece (@siamanece) October 31, 2022

Estas palabras llegan después de unas declaraciones de Almudena en la revista Semana, en las que aseguró que el presentador "fue una bomba que cayó en mi vida" y que no pensaba volver a hablar con él nunca más. Analizando las palabras de Gálvez, está claro que la luz de la que habla es su actual pareja. "Conocí a alguien que me enseñó la luz, el camino y la felicidad. Así que, a ti, compañera, gracias porque al final, y a pesar de todo, las rosas florecieron", ha añadido el presentador.

Así pues, Christian se despide de otro de sus programas televisivos. "Quisiera contaros cómo he cambiado gracias a Alta tensión. Yo empecé hace unos meses este programa, posiblemente, en el peor momento de mi vida. Me gustaría pedir perdón si en algún momento no estuve a la altura, ya que conocí muy de cerca lo que es la oscuridad. El público me reía, cuando no tenía gracia, y me aplaudió, no sé si mereciéndolo. Gracias por haber estado a mi lado todo este tiempo", detallaba.

Ahora, Gálvez se enfrenta a un nuevo proyecto en la pequeña pantalla. El presentador se pone al frente de 25 palabras, el nuevo concurso de Telecinco que, presumiblemente, se enfrentará a Pasapalabra en franja de emisión. Un pequeño gran trauma televisivo que acarrea Gálvez y que espera reparar cuando alguno de sus nuevos proyectos cuaje en audiencias.