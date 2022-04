La ex suegra de Christian Gálvez le recrimina haberle hecho "tantas ensaladillas"

La madre de Almudena Cid se encuentra entre la indignación y lel menosprecio hacia Christian Gálvez tras el meteórico divorcio del presentador con la gimnasta. Entre otros reproches, Mina Tostado, la ya ex suegra de quien fuera durante muchos años presentador de Pasapalabra, le recrimina que fuera tan tacaño en la separación cuando intentó no dejar nada a su hija en la separación. En esa separación se acordó un apartamento para ella, con dos plazas de garaje y dos vehículos más una cantidad indeterminada. Tenían un régimen de cuentas separadas. Pero del enfado de Mina se sospecha que ese dinero acordado no es demasiado elevado.

Tostado está recordando en estos días el palmarés deportivo de sus hijas, centrada durante años en su actividad deportiva en lugar de otras labores más lucrativas. La madre recuerda que Almudena ha sido la única mujer en estar en cuatro finales de Juegos Olímpicos distintos en gimnasia rítmica.

💭 #RecuerdasCuando…En 2008 @almudenacid pasó a ser la única gimnasta rítmica en el mundo que ha logrado estar en la final de cuatro Juegos Olímpicos👉 Atlanta ’96👉 Sídney ’00👉 Atenas ‘04👉 Pekín ‘08Histórica, Almudena ❤️@RFEGimnasia #HacemosEquipo pic.twitter.com/9Qh53CWeYz — CSD (@deportegob) April 5, 2022

Asimismo, el lamento de la madre de Almudena Cid es la actitud de Christian, que no se personó en Vitoria, localidad de su familia política, para explicar que cerraba su relación sentimental. La ex suegra tira de sarcasmo diciendo que la obligación era evidente dadas "las ensaladillas" que le hizo durante sus 15 años de relación con Almuduena. Está claro que Christian Gálvez no viajaba hasta Vitoria sin saber qu ele aguardaba en la nevera una fuente de ensaladilla.

Lo que tenía era que haber venido a Vitoria a hablar con la familia, aunque sólo sea por todas las ensaladillas que le hice durante 15 años. Me lo merezco.😂😂 — Mina Tostado Garcia (@Almocobar) March 29, 2022

Es un buen motivo para hacer más de 400 kilómetros para ir a casa de los suegros. A buen seguro que la ensaladilla era la especialidad de la casa de los Cid.

Christian Gálvez ya ha rehecho su vida con una compañera de Telecinco, Patricia Pardo. La ex suegra, herida, le define con esta frase.