Will Smith causa la contundente crítica de un famoso periodista español: "EEUU está con Chris Rock"

Pasan los días pero la polémica sigue servida. El bofetón de Will Smith a Chris Rock sigue levantando ampollas, causando una gran polarización de las opiniones al respecto. En España, los programas de televisión siguen hablando de las consecuencias que tendrá el acto de Smith en su futuro profesional. Aún así, medir el impacto que ha tenido este acto en Estados Unidos es muy difÍcil si no preguntas a gente que está viviendo allí.

Es el caso de Guillermo Fesser. El periodista, colaborador habitual del programa de actualidad política Al Rojo Vivo, vive en tierras americanas y tiene claro que el bofetón va a escocer mucho más con efecto retardado. "A Will Smith le van a regañar y creo que le van a echar de la Academia", explica Guillermo Fesser, que asegura que "esas cosas nunca terminan bien”.

El periodista, que fue entrevistado por Dani Mateo en El Intermedio, tiene claro quién va a salir victorioso de este duelo, digno de una velada de boxeo. "EEUU está con Chris Rock, tiene vendidas las entradas para los próximos dos meses y está enfadada con Will Smith", explica Fesser, asegurando que “se entiende que no te guste que hagan un chiste sobre tu mujer", pero no que "te levantes y pegues un sopapo".

Pablo Motos también condenó la agresión pese a defender a su amigo

El presentador de Requena se sinceró ante los espectadores de El Hormiguero, asegurando que las imágenes “dan un mal rollo tremendo”. Motos quiso defender a Will Smith, pero pese a ello remarcó que no justifica la violencia. “Es un tema delicado y entiendo que soy amigo de él. Si tu ves el chiste no es para tanto, pero desconocemos los detalles. Si entre él y Chris Rock había tensiones que parece ser que sí, el nivel de sufrimiento de su mujer y cómo afecta a su vida en pareja. Si le puede afectar lo alterado que puedes estar en una noche en la que después de una carrera puedes ganar un Oscar”, explicó el presentador.

“Seguramente el mercado de Hollywood se lo va a hacer pagar caro”, continuó Motos, que aseguró que “Rock tiene que saber que cuando usas la libertad de expresión en público, vas a tener que pagar un precio. La libertad de expresión no es gratis. Y si tú eres Will Smith y te hacen un chiste sobre la enfermedad de tu mujer en público, decides darle un bofetón”.