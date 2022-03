Pablo Motos se posiciona sobre el bofetón de Will Smith: “Ha metido la pata”

Todos sabíamos que traería cola, pero no que llegaría tan pronto al plató de El Hormiguero. El bofetón que propició Will Smith a Chris Rock en la gala de los Oscars tras un desafortunado comentario sobre la alopecia de su mujer ha causado furor en las redes sociales. El debate lleva servido desde entonces y Pablo Motos no ha podido evitar dar su visión de los hechos. Teniendo en cuenta que el bofetón lo dio uno de sus mejores amigos internacionales, los espectadores esperaban una reprimenda por parte de Motos. Incluso Jorge Javier Vázquez se preguntaba en Sálvame por el porvenir de la relación del actor y Pablo.

El presentador de Requena se ha sincerado ante los espectadores de El Hormiguero, asegurando que las imágenes “dan un mal rollo tremendo”. Motos ha querido defender a Will Smith, pero pese a ello ha remarcado que no justifica la violencia. “Es un tema delicado y entiendo que soy amigo de él. Si tu ves el chiste no es para tanto, pero desconocemos los detalles. Si entre él y Chris Rock había tensiones que parece ser que sí, el nivel de sufrimiento de su mujer y cómo afecta a su vida en pareja. Si le puede afectar lo alterado que puedes estar en una noche en la que después de una carrera puedes ganar un Oscar”, ha explicado el presentador.

“Seguramente el mercado de Hollywood se lo va a hacer pagar caro”, ha continuado Motos, que ha asegurado que “Rock tiene que saber que cuando usas la libertad de expresión en público, vas a tener que pagar un precio. La libertad de expresión no es gratis. Y si tú eres Will Smith y te hacen un chiste sobre la enfermedad de tu mujer en público, decides darle un bofetón”.

El líder del acces prime time ha culminado su reflexión aclarando que es consciente que la reacción de Will Smith fue “un arrebato, una cagada, y cuando te das cuenta ya no tienes remedio”. Pese a todo, Motos mantiene que el actor americano “es probablemente una de las personas más especiales que he conocido en mi vida, no es violenta, y además de un talento incuestionable y tiene un corazón de oro que seguramente le traicionó anoche”.