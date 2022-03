Los mejores memes y reacciones al bofetón de Will Smith a Chris Rock en los Oscar

Nos situamos en la gala de los Oscar de esta madrugada. Chris Rock hacía un monólogo corto, metiéndose con algunos de los invitados a la gala, como Jarvier Bardem, cuando de repente le llegó el turno a Jada Pinkett, mujer de Will Smith, quien tras anunciar que sufre unos severos problemas de alopecia, acudía a los Oscar completamente rapada.

Rock se refirió a este aspecto físico con poca gracia (a tenor de la reacción del marido), comparándola con la teniente O,Neill, aquel papel de Demi Moore para el que terminó afeitándose la cabeza.

Pues dicho eso, Will Smith se levantó de su asiento, subió al escenario y le soltó una tremenda bofetada a Chris Rock, que al parecer no se lo vio venir. Una 'tragatá' de esas que se dan en Cádiz con la mano bien abierta. A continuación, volvió a sentarse y le gritó que “eliminara el nombre de su mujer de su p... boca”.

Asombros entre los invitados a la gala

Evidentemente, los rostros de asombro empezaron a aparecer por el teatro...¿había pasado realmente aquello o era algo preparado por los dos humoristas? Parece que hubo poco de artificio si tenemos en cuenta que en uno de los descansos vieron cómo Denzel Washington trataba de calmar a Smith y cómo el 'Fresh Prince' recogía su premio con un discurso que sonaba un poco a arrepentimiento.

Algunas reacciones del mundo Hollywood llenaron las redes sociales:

Stand-up comics are very adept at handling hecklers.Violent physical assault... not so much.#UgliestOscarMoment_Ever pic.twitter.com/enUimEoLV6 — Mark Hamill (@MarkHamill) March 28, 2022

Just saw the Will Smith slap. Anyone have a late night show I can borrow just for tomorrow? — Conan O'Brien (@ConanOBrien) March 28, 2022

As usual, when it comes time to hand out the documentary Oscar, all hell breaks loose. — Michael Moore (@MMFlint) March 28, 2022

El cine patrio también dio su 'poquito de calor'

Mejor actor de reparto para Will Smith. — ANA MILÁN (@_ANAMILAN_) March 28, 2022

Y por último, Twitter volvió a hacer su magia con los memes

Se confirma que Will smith va a interpretar el próximo Batman pic.twitter.com/i0FhNDHXJj — M. Cortecero ARCADE❤️90 (@90arcade_mcorte) March 28, 2022

Universo alternativo:Gana Andrew Will Smith con los miembros de la academia: pic.twitter.com/5jM78PwYet — IoKeR (@IoKeR20) March 28, 2022