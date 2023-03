Jorge Javier arremete duramente contra Alaska y Mario Vaquerizo: lo que han dicho es inaceptable

Jorge Javier Vázquez es un hombre sin filtros. El de Badalona habla siempre que quiere de aquellos temas que nos tocan a todos los españoles. Pese al veto de la política que ha implementado la nueva dirección de Mediaset, el presentador de Sálvame aprovecha su columna semanal en la revista Lecturas para despotricar, con mucha razón en la mayoría de ocasiones, acerca de aquellas problemáticas que le preocupan. Esta semana ha sido el turno de Alaska y Mario Vaquerizo.

Jorge Javier ha sido muy crítico con las palabras que vertió el marido de la cantante en el programa de Telecinco Déjate querer. Junto a Paz Padilla, Vaquerizo aseguró que el gobierno actual nos está llevando a una etapa muy semejante a los tiempos de Franco. "Vengo de una familia que me decía lo mala que era la dictadura y yo ahora me siento identificado. No puedes decir lo que piensas y aparentemente habíamos avanzado", fueron las palabras que han sonrojado a muchos espectadores y enfurecido al catalán.

Jorge Javier Vázquez ha aprovechado su altavoz mediático para subrayar lo dañino que es que unos hasta hace poco referentes del colectivo LGTBIQ+ estén colaborando con medios de comunicación que generan bulos y fake news repletas de odio. Alaska se sienta junto a Federico Jiménez Losantos en EsRadio, algo que Jorge Javier ve como algo hipócrita. El presentador asegura que Losantos es "un ser cuya única virtud conocida es vomitar falsedades e imputar falsos delitos (...) que muy poco tiene que ver con los ideales que tanto tú como ella apoyáis, hecho que no sería en absoluto cuestionable si no fuera porque la discrepancia la ejercita a través del insulto y la humillación".

"Y a mí, como a tantísimos otros, nos duele ver a Alaska metida en ese círculo. Un dolor que linda incluso con el desencanto", ha reconocido Jorge Javier. "Mario, quizás la gente esté empezando a arrugar el morro ante algunas de tus últimas salidas de patas de banco", ha añadido, haciendo referencia a la comparación que hizo el marido de Alaska en el programa de Paz Padilla.

Este es el post que más me va a costar escribir desde que estoy en Lecturas por lo que han significado en mi vida sus protagonistas: Alaska y Mario. https://t.co/kVgddeZHb6 — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) March 15, 2023

"Porque, quizás, esta gente que llevamos jaleándote incondicionalmente desde hace la tira de años, estamos hartos de que compadrees de una manera tan descarada con representantes de un partido que se opone a la consecución de derechos y libertades que tengan que ver con las mujeres y el colectivo LGTBI+: aborto, matrimonio, trans", ha sentenciado de manera contundente el catalán, añadiendo que "precisamente gran parte de la gente que os adora tanto a ti como a tu señora pertenece al colectivo".