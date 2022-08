Alaska y Mario Vaquerizo: «Va a ser una fiesta muy familiar»

Fangoria y Nancys Rubias regresan al escenario de Concert Music Festival, este martes a las 22.30 horas, después de haber tenido que posponer su concierto por la pandemia. Tras dos años de espera, la cita de este martes será una gran fiesta familiar, donde estarán Fangoria, Mario Vaquerizo con Nancys Rubias y también La Casa Azul. Hablamos con Alaska y Mario Vaquerizo sobre sus sensaciones para esta cita, sus proyectos y la pasión que comparten por Chiclana; además, ambos hacen un llamamiento especial para que encarnen unas nuevas muñecas de Marín actualizadas.

–¿Con qué nos van a sorprender en la cita de este martes?

–Alaska: Este es un concierto que teníamos que haber hecho en 2020 pero que se suspendió por la pandemia, así que estamos muy agradecidos con el festival por haberlo recuperado. Estaremos Fangoria, Nancys Rubias y La Casa Azul. ¿Qué te puedo decir? Todos somos familia.

–Mario: En el caso de Nancys Rubias nos lo pasaremos muy bien, y así el público también. El espectáculo está basado en Orquesta Nancy, nuestro próximo álbum, que recopila todas las versiones de los artistas o canciones que nos gustan y que van desde Paulina Rubio hasta Kasabian. Habrá diversión, buenas canciones, buen vestuario y buena actitud. En esta ocasión, aparte de Fangoria también estará La Casa Azul, uno de nuestros grupos favoritos, así que va a ser una fiesta familiar.

–Concert Music Festival se ha convertido en una cita indispensable en su programa de conciertos. ¿Cuáles son sus sensaciones en este festival?

–Alaska: Estamos encantados de repetir. Es un festival muy cómodo para los grupos y también para el público porque te permite estar en la primera fila para darlo todo, o estar tranquilo en una grada para vivirlo de otra forma. Creo que es un festival que permite a personas de distinta edad e intenciones disfrutarlo de otra manera.

–Mario: Tenemos mucha alegría de volver a un festival como Concert Music Festival, nos gusta mucho su propuesta variada y múltiple. Además se está convirtiendo en uno de los festivales más punteros a nivel nacional. Estuvimos en 2019 y después de esa edición quedaron tan contentos que volvieron a contratarnos, pero por la pandemia tuvimos que retrasarlo hasta este año.

–¿Qué es imprescindible en una fiesta de Fangoria y Nancys Rubias?

–Alaska: Por supuesto nuestras canciones. Hacemos un repaso a los singles de Fangoria y a alguna canción de etapas anteriores a lo nuevo que hemos sacado. También tenemos bailarines y nuestro rayo láser, eso para nosotros es imprescindible.

–Mario: Nancys Rubias sigue manteniendo esa actitud lúdica que se inició hace 18 años. Lo que era una afición se convirtió en una profesión, aunque no la única, porque jamás quisimos dejar nuestros respectivos trabajos. Nosotros hacemos esto para pasárnoslo bien, en vez de estar el fin de semana en la playa preferimos coger la Nancy Furgo.

–¿En qué proyectos están inmersos?

–Alaska: En 2020 presentamos el disco de Extrapolaciones y dos respuestas, la segunda parte del que lanzamos en 2019 para celebrar los 30 años en la música. Desde entonces hemos sacado dos discos más, dos EP más, Existencialismo Pop y Edificaciones paganas. Ahora saldrá un tercero en octubre, Ex Profeso, que cierra esa trilogía después del parón del 2020; aunque para nosotros no fue parón, porque acabábamos de sacar ese disco de Extrapolaciones.

–Mario: El disco saldrá entre octubre o noviembre, pero este verano estamos aprovechando la gira para presentarlo e ir calentando motores. Llevamos 16 conciertos y aún nos quedan unos veintipico más hasta el final del verano. La gente está reaccionando muy bien.

–¿Qué tiene Chiclana y la provincia de Cádiz que siempre les hace volver?

–Alaska: Estamos muy agradecidos de ir a donde nos llaman, pero para nosotros Chiclana tiene otras connotaciones. Por ejemplo, tiene lo que fue la Fábrica de Marín, que para mí es un baluarte cultural por el que siento devoción y fascinación. Tengo una habitación llena de muñecas de Marín. Son un referente y tuvimos la suerte de conocer a la familia. También tenemos amigos que tienen casa en sitios estupendos y vamos de vacaciones con ellos.

–Mario: Siempre que tengo días libres en verano me escapo a Cádiz porque me gusta mucho sus playas, los chiringuitos y el buen rollo. El año pasado estuve cinco días en Zahara de los Atunes, en casa de mi amigo el doctor Enrique Monereo y tuve la oportunidad de conocer muchos rincones. En esta ocasión, no voy a poder disfrutar porque tengo que coger un avión al día siguiente para ir a otro concierto, pero estar allí siempre te recarga las pilas y estamos muy contentos. En Chiclana está el museo con las muñecas de Marín, que nos invitaron a la inauguración para que fuéramos los padrinos pero estábamos actuando en México y no pudimos asistir. Me encantaría ir pero al día siguiente cojo el avión. Estamos como locas de un lado para otro, entre la Nancy Furgo y lo que toca. No nos falta trabajo y tenemos que cuidarnos para hacerlo lo mejor posible.

–¿A quién le gustaría ver encarnado de muñeca Marín?

–Alaska: Podrían hacer una de Rosalía, creo que ha llegado el momento. Una muñeca actualizada y que tuviera la suya. Lola Flores la tuvo, de hecho, tengo las cuatro, aunque me falta un modelo especial que no tengo.

–Mario: A mí de flamenco. Me encantaría tener una réplica de un bailaor flamenco guapo con sombrero. Desde aquí hago un llamamiento, un muñeco Vaquerizo Marín de flamenco me encantaría. Sería como haberme muerto y entrar en el paraíso, como la tuvo Lola Flores. Además, yo soy muy del sur, tengo sangre andaluza por mis venas y aunque suene tópico decirlo cuando voy allí me siento como en casa.