Jorge Javier Vázquez arremete duramente contra Paz Padilla: "Hay que ser mala"

Jorge Javier Vázquez sigue siendo transparente. El presentador de Telecinco se ha sentado en Querido hater para responder a las preguntas más complicadas formuladas por el youtuber Malbert. El de Badalona ha sido sincero como siempre, opinando sobre todo y no dejando títere con cabeza. "El envenenamiento al final se trasluce en la cara, mira la mía", ha espetado Vázquez en la promoción de la entrevista. "Oye, ¿a que voy a la Carla Barber a que me haga un completo?", le ha respondido entre risas Malbert, a lo que Jorge Javier ha contestado un malicioso "Bueno, yo no iría".

La más perjudicada de la conversación ha sido la gaditana Paz Padilla, que se ha llevado las peores palabras del catalán. "Yo no tengo ninguna relación con Paz Padilla. Vamos, ni quiero tenerla ni me interesa tenerla. Es una mujer que no me interesa", ha asegurado tajante Vázquez. "Yo creo que le deberían de quitar el nombre porque Paz... Igual no tanto", ha sentenciado entre risas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por QUERIDO HATER😈 (@querido_hater)

"A mí me la jugó en varias ocasiones. Me la jugó una vez. Cuando te la juegan una vez, puedes decir 'bueno...', cuando te la juegan una segunda dices: 'mira, hasta aquí hemos llegado'. Yo creo que incluso me la jugó una tercera", ha detallado el de Badalona. "Hay que ser mala", ha asegurado Jorge Javier, que decidió dejar de hablar del tema a sabiendas de que sus declaraciones iban a traer cola. "A mí déjame de líos. ¿Esto cuándo sale, en Navidad? Tócate los cojones. En época de amor y compañía", ha culminado con cierta ironía.

Ahora, la gaditana le ha respondido lanzándole una indirecta. Paz Padilla ha publicado un story en su perfil de Instagram en el que podría haberse referido a Jorge Javier Vázquez. En la instantánea se puede ver a la presentadora entrenando en el gimnasio "como dice mi profesora... Mens sana in corpore sano. Hay que entrenar el cuerpo y moldear la mente y lo maravilloso de moldear la mente es que si tú eres feliz por dentro, si tú tienes paz interior, nada te hace daño y tampoco haces daño a nadie. Es bonita la vida", ha respondido.