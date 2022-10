Anna Ferrer lanza un ultimátum a Paz Padilla: lo que le exigió en su peor momento

Paz Padilla sufrió dos pérdidas en un lapso de tiempo muy corto. La muerte de su madre llegó cinco meses antes de la de su marido, Antonio Vidal. Todo ello, sumado a la pandemia que acechaba en nuestro país, convirtieron la vida de la presentadora en un martirio. "Siempre estaremos fundidos en uno. Espérame, que todavía nos queda una tercera oportunidad, espetó Padilla al despedirse del amor de su vida.

Un poco a marcha forzada, Anna Ferrer, hija de la presentadora, se convirtió en su mayor apoyo. A sus 25 años, la influencer decidió apoyar a su madre en su proyecto empresarial, la marca de ropa No Ni Ná. En una entrevista en La Influencia de Cope, Ferrer ha explicado que dio un ultimátum a su progenitora cuando padecieron sus pérdidas. "La gente me decía que cuidase de mi madre, me ponían mucha responsabilidad. Yo también tuve que vivir mi propio duelo, tenía mucha relación con él, para mí también fue muy duro. También tenía que ser el apoyo principal de mi madre y que ella estuviese bien, era mucha responsabilidad", ha asegurado.

"Le di un ultimátum y se asustó. Dijo: 'Si mi hija me está diciendo esto, a ver qué pasa'", ha confesado la influencer, pues se preocupó al leer que la gente que padece duelos intensos es propensa a caer gravemente enfermas tras ellos y ella veía muy mal a su madre.

Dos años de la muerte de Antonio

Tras dos años del fallecimiento del marido de Paz Padilla, la andaluza ha rehecho su vida. La presentadora fue fotografiada hace unas semanas con su nueva pareja. "¿Qué tiempo hay que esperar para rehacer tu vida?", ironizó en su visita a El Hormiguero tras las críticas recibidas por ello. "El tiempo que esté aquí quiero ser feliz, hay que sufrir lo justo", confesó la gaditana, dispuesta a acabar con cualquier comentario negativo sobre su vida sentimental.