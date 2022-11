Javi se fuga y asalta la villa de las chicas en 'La Isla de las Tentaciones': "¡Claudia!"

Al principio parecía un buen chico que no daría mucho juego, pero Javi aguardaba una bestia en su interior. El participante de la quinta edición de La Isla de las Tentaciones ha estallado de una vez por todas al ver las imágenes de Claudia en su villa. Fruto de su toxicidad, Javi se ha marcado un Cristopher, fugándose de la hoguera y asaltando la villa de las chicas al grito de "¡Claudia!".

El equipo del programa tuvo que intervenir para frenar sus intenciones. Una auténtica locura controlada impulsada por lo que vio en las imágenes que le presentó Sandra Barneda en la hoguera de los chicos. Si algo está claro es que Javi siente un miedo atroz por perder a Claudia. Cada vez que se enciende la luz de la tentación, Javi entra en un estado de pavor que le obliga a encerrarse en sí mismo y no disfrutar de la experiencia en la isla.

#LaIslaDeLasTentaciones7Tío porque huyen todos de Javi como si fuera Michael Myers??? JAJJAJAJA pic.twitter.com/VdfA54UeGR — Jose (@josiitogf896) November 4, 2022

Javi no disfruta de las fiestas, no conoce al resto de chicas. Ni baila, ni se ríe, ni habla de lo que piensa. Su vida gira en torno a Claudia y, más concretamente, en lo que estará haciendo a sus espaldas. Ya lo dijo Claudia los primeros días, que esperaba que aquella experiencia hiciera que Javi se desenganchara un poco de ella. Pero nada más lejos de la realidad.

Mientras que en la villa de las chicas Claudia tiene situaciones cariñosas con Álvaro, en la de los chicos Javi agobia a sus compañeros y se encierra en su habitación. Lo que siente Javi por Claudia es una obsesión enfermiza que se aleja mucho del concepto de amor sano. Pero vaya, ¿qué relación es sana en el programa de Telecinco?

Tras ver las imágenes de Claudia con Álvaro, Javi se exalta y decide abandonar por la fuerza la hoguera, corriendo hacia la villa de las chicas, harto de no saber qué era real y qué no en las imágenes de su novia con otro chico. Al grito de "¡Claudia!", Javi emuló lo hecho por Cristopher con Estefanía en enero del 2020. Si es algo premonitorio, no auguro buen futuro para la pareja.