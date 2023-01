El gaditano Hugo Paz, roto de dolor por la muerte de su padre: "Siempre en mi corazón"

Malos momentos para Hugo Paz. El tentador de La isla de las tentaciones ha anunciado roto de dolor la muerte de su padre. Fue el pasado 28 de enero cuando el progenitor de uno de los rostros más habituales de Mediaset falleció tras un mes ingresado en el hospital. La relación entre el gaditano y su padre era muy buena y esta repentina marcha le ha dejado muy tocado. Ha sido el propio Hugo quien ha compartido la noticia con sus seguidores en Instagram, donde ha publicado una carta dirigida a su padre.

"Hola Papá, hola amigo mío. ¿Por qué tan rápido papá? Te has ido y te has llevado parte de nosotros contigo. No sé explicar el dolor tan inmenso que siento y sentiré para el resto de mi vida. Has sido mi mejor amigo y mi padre, dándome consejos claros y duros en mis peores momentos. Apoyándome en todo momento y alegrándote de todo lo bueno que me ha ido pasando en la vida. Gracias por inculcarnos a toda la familia los valores tan bonitos.

Por cierto, papá, no sabes que de gente ha venido a despedirte, ha sido increíble. Sé perfectamente que nos vas a cuidar y proteger desde el cielo. Mamá, hijos, nietos, familia y amigos estamos todos orgullosos de ti. Siempre en mi corazón, te amo Papá.", ha escrito Hugo, adjuntando diferentes vídeos junto a su padre, Manuel.

Hugo, que hace poco le pudimos ver en La Isla de las Tentaciones como tentador de Tania Deniz, asegura que está destrozado tras la muerte de su padre. "Todas las cosas buenas y bonitas que me pasen irán por y para ti. Hasta ahora sabía lo que era que te partan el alma o el corazón, qué vacío hay dentro de mí. Todo me recuerda a ti, siento estar tan trista y tan mal, pero es inevitable. Nos decía que si fallecías no querías que lloráramos por ti, pero es que ha sido tan injusto y tan rápido todo... Lo único que me saca una pequeña sonrisa es saber que no es un hasta siempre, será un hasta pronto. Lo que más me duele es que ahora es cuando me doy cuenta de que debería haber compartido más tiempo de mi vida contigo, te quiero papá", ha relatado en una story de Instagram.

Como era de esperar, las redes del gaditano se han llenado de mensajes de pésame de sus amigos y compañeros de trabajo. Uno de ellos, Samu Chávez, al que Tania Déniz le dejó tras la isla. También Alejandro Nieto, que ha espetado "qué palo más grande Hugo de mi arma. Ahora mismo se me caen las lágrimas, no he podido estar contigo porque estoy en Canarias, pero sabes que aquí me tienes y en cuanto vuelva te busco".