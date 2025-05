El XXII Campus Jazz Puerto Real se traslada a Cádiz ante la imposibilidad de abrir el Principal por las protestas de los funcionarios

Puerto Real/El Servicio de Extensión Universitaria del Vicerrectorado de Sostenibilidad y Cultura de la Universidad de Cádiz celebrará este jueves, 29 de mayo, un nuevo concierto del XXII Campus Jazz Puerto Real. Este veterano evento cuenta con el patrocinio de la Diputación Provincial de Cádiz y la colaboración del Ayuntamiento de Puerto Real.

El espectáculo estaba anunciado desde hace ya unos meses para el Teatro Principal de Puerto Real. Sin embargo, el conflicto que se generó la pasada semana entre el Ayuntamiento y los trabajadores municipales, que se han negado a seguir realizando horas extraordinarias, hace inviable la apertura del Teatro en horario de tarde y noche. Así las cosas, se ha decidido un cambio de ubicación. De este modo, el XXII Campus Jazz Puerto Real se celebrará en Cádiz. Concretamente en el Edificio Constitución 1812 (antiguo Aulario La Bomba).

En esta ocasión será el prestigioso grupo de jazz avant-garde, The Bad Plus, el que ofrezca el concierto, cuyas entradas están a la venta a un precio de 20 euros (15 euros para la comunidad universitaria.

Este cambio de ubicación lo ha anunciado el propio Ayuntamiento de Puerto Real, quien también informa que las entradas se seguirán vendiendo en la taquilla del Teatro Principal de 9:00 a 14:00 horas, y en la web www.tickentradas.com, en la que esta mañana aún figuraba el Teatro Principal como lugar que acogerá el espectáculo, pese a que se hará finalmente en el antiguo Aulario La Bomba.

The Bad Plus presenta su 16ª grabación de estudio

The Bad Plus, es conocido por su estilo innovador que fusiona jazz con elementos de rock y pop. La alineación para este evento incluirá a Reid Anderson, Dave King, Ben Monder y Chris Speed.

The Bad Plus presenta su 16ª grabación de estudio, Complex Emotions. La banda conforma una unidad democrática con una visión clara y una negativa a ajustarse a las convenciones. Durante las dos últimas décadas, han creado sus propias reglas y lo han hecho con un audaz sentido de la creatividad y la intención. Evitando la categorización fácil, The Bad Plus se ha ganado la aclamación de la crítica y una legión de fans en todo el mundo con su sonido único y su talento para el directo.

Ahora, en su 21º aniversario, The Bad Plus continúa superando los límites mientras sus miembros fundadores Reid Anderson (bajo) y Dave King (batería) se embarcan en una nueva encarnación de la banda sin piano, con Ben Monder (guitarra) y Chris Speed (saxofón tenor), instigando una nueva ola de entusiasmo y anticipación dentro de la banda que está revitalizando su sonido e inspiración. The Bad Plus ha buscado constantemente unir géneros y técnicas mientras exploran las infinitas posibilidades de músicos excepcionales trabajando en perfecta sincronía.