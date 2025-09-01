Desde el río hasta el mar: unas mil personas participan en la marcha solidaria con Palestina en la Bahía

Este fin de semana la Bahía de Cádiz se tiñó de solidaridad con Palestina en la Marcha “Desde el Río (San Pedro) hasta el mar”, organizada por las Plataformas Puerto Real con Palestina y El Puerto con Palestina. La convocatoria reunió a alrededor de un millar de personas, que participaron en un recorrido reivindicativo que unió bicicleta y marcha a pie, acompañado también por una emotiva concentración de barcos en la costa.

La marcha comenzó con una concentración, a las 9:30, en el caño de La Cortadura, en la Playa de La Ministra del Río San Pedro. Desde allí se inició un recorrido en bicicleta por el Pinar de la Algaida y el parque de Los Toruños, hasta llegar a la ‘Casa de los Toruños’ en Valdelagrana. Desde allí, a las 11:00 horas, dio comienzo un recorrido a pie – por la orilla de la playa y el Paseo Marítimo- hasta la Oficina de Turismo, en una marea humana de banderas palestinas y pancartas.

Marcha por Valdelagrana en la convocatoria 'Desde el Río hasta el mar' / DCA

Uno de los momentos más simbólicos fue la concentración de embarcaciones en la Bahía, que navegaban con enseñas palestinas en homenaje a la Flotilla Sumud Global, que partía al día siguiente (ayer domingo) desde Barcelona rumbo a Gaza con el objetivo de romper el bloqueo israelí. El manifiesto leído al final del acto subrayó ese destacado hecho. “Homenajeamos y apoyamos a esta flotilla por su valentía y perseverancia en seguir mostrando al mundo lo que muchos pensamos: tender una mano solidaria al pueblo palestino y a su resistencia”.

El lema central de la jornada, ‘Desde el río hasta el mar’, que recuerda al área situada entre el río Jordán y el mar Mediterráneo (Israel, Cisjordania y la Franja de Gaza), fue recordado como la aspiración legítima a un estado palestino soberano, democrático, multireligioso y multiétnico, donde “el apartheid, la colonización, la ocupación militar, la vulneración constante de derechos, el encarcelamiento masivo, el asesinato y el genocidio no tengan lugar, permitiendo vivir en paz al pueblo palestino”, dijeron durante el acto.

Marcha poir el parque de Los Toruños / C. P.

Asimismo, se denunció la complicidad de gobiernos europeos y del propio Estado español, “que siguen manteniendo relaciones comerciales y militares con Israel”. El comunicado fue claro: “Si el genocidio lo comete Israel, lo realiza con el apoyo logístico y comercial de países como el nuestro”.

La elección de la Bahía de Cádiz no fue casual, ya que, como recordaron los organizadores, la zona alberga puertos y bases militares en Rota, Morón y Gibraltar, “que han servido de apoyo a la maquinaria bélica israelí”.

La marcha concluyó entre aplausos y cánticos como: “Boicot, desinversiones y sanciones a Israel”, “Fin a la ocupación de los territorios palestinos” y “Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá”. Con esta multitudinaria movilización, la Bahía de Cádiz se suma a las decenas de acciones solidarias en todo el Estado que reclaman el fin de la ocupación y la libertad del pueblo palestino.