Nueva cacerolada en Cádiz contra el genocidio en Gaza

El pasado 29 de julio unos cientos de personas se dieron cita en la plaza de San Juan de Dios de Cádiz en protesta por "más de 600 días de ataques incesantes" en la Franja de Gaza por parte del Estado de Israel y contra lo que pocas voces rehúyen ya de llamar un genocidio. Una cita convocada por la plataforma Cádiz por Palestina que vuelve a hacer el mismo llamamiento para este 8 de agosto.

Así, a partir de las 20.00 horas, la ciudadanía está llamada a hacer ruido en una nueva cacerolada que se rebela contra el silencio. "No vamos a mirar hacia otro lado mientras el genocidio continúa", reza uno de los rótulos del hito que también hace hincapie en "la hambruna sin precedentes" que está sufriendo este territorio palestino.

"La infancia está siendo condenada al hambre. Los profesionales sanitarios están completamente desbordados. Las voces que nos contaban el horror están siendo silenciada porque les están matando de hambre. La inacción y el silencio internacional no son neutrales: son cómplices del genocidio", argumentan desde Cádiz por Palestina que piden a los gaditanos que no se queden callados y los animan a llevar sus "sartenes, cacerolas y lo que tengan en casa" para unirse a este grito colectivo. "Hagamos ruido por quienes ya no pueden gritar", animan.