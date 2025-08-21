Puerto Real y El Puerto se unen en una marcha solidaria con Palestina

Las Plataformas Puerto Real con Palestina y El Puerto con Palestina han convocado para el próximo sábado 30 de agosto una marcha solidaria con Palestina bajo el lema 'Desde el Río (San Pedro) hasta el Mar'. La movilización se dividirá en dos partes. Un primer tramo iniciará la marcha en bicicleta a las 9:30 horas desde el antiguo chiringuito Katanga (Río San Pedro), con llegada a la Casa de los Toruños (Valdelagrana). El segundo tramo a pie partirá a las 11:00 horas desde la misma Casa de los Toruños realizando un recorrido por el Paseo Marítimo de Valdelagrana hasta llegar a la Oficina de Turismo, ubicada al inicio de la Avenida de la Paz.

Con esta convocatoria se pretende denunciar la situación de "limpieza étnica y genocidio" que sufre el pueblo palestino a manos de Israel, tanto en Gaza como en Cisjordania. Las asociaciones convocantes señalan que “los desplazamientos forzados, la destrucción indiscriminada, los asesinatos en masa, la hambruna y el bloqueo que mantiene en riesgo la vida de cientos de miles de personas son crímenes que no pueden quedar impunes”.

Asimismo, la marcha será también un acto de apoyo a la Flotilla Global Sumud, que partirá el día 31 desde nuestras costas con el objetivo de romper el asedio israelí sobre Gaza.

Desde ambas plataformas se hace un llamamiento a la ciudadanía para que participe activamente en esta convocatoria y se sume a las reivindicaciones que el movimiento solidario con Palestina viene defendiendo: el fin del genocidio, la ruptura de las relaciones con Israel, el cese del comercio de armas y el embargo energético al Estado israelí.