Los empresarios de los polígonos industriales de Puerto Real hartos de "promesas incumplidas"

Las empresas de los Polígonos Industriales de Puerto Real han vuelto a mostrar su enfado ante las “promesas incumplidas” por parte del equipo de gobierno municipal, antes de que se debata sobre la situación de los polígonos en el próximo pleno que se celebra este jueves.

Recuerdan los empresarios que el concejal de Urbanismo, Carlos Salguero, “prometió un plan de choque de limpieza y adecuación de los polígonos que se haría efectivo durante el mes de mayo”, y que el concejal de Hacienda, Rufino Morillo, se comprometió a sentarse y comenzar una negociación que valorase la posibilidad de modificar la baremación actual de la prestación patrimonial de recogida de residuos sólidos urbanos por otra “más justa y coherente” con la proporcionalidad de residuos generados.

“Ni uno ni otro han cumplido con su palabra y la prometida actuación se ha reducido al arreglo de una arqueta, el pintado de un paso de cebra, el enderezado de una señal de tráfico y poco más”. Lamentan también que de la mesa de negociación que el gobierno municipal prometió activar antes del pleno no saben absolutamente nada.

En el pleno de este jueves está previsto que se apruebe una moción donde se tomarán en cuenta las demandas de los empresarios. La propuesta está encabezada por todos los grupos políticos municipales. “Seguiremos firmes en nuestro objetivo, que no es otro que conseguir que se cumplan nuestras justas demandas: adecuación de los Polígonos Industriales y creación de una mesa de negociación para modificar la baremación de la prestación patrimonial por recogida de residuos sólidos urbanos.

Los empresarios insisten en que quieren y necesitan “inmediatez”, porque “vivimos en una situación de ahogo económico tremendo, bajo mínima carga de trabajo y asumiendo cada dos meses una carga impositiva totalmente desorbitada, incoherente y desproporcionada tanto por los residuos que generamos como por el servicio que recibimos, con unos polígonos industriales en situación de semiabandono y sin perspectiva de mejora”.

El colectivo de empresarios no quiere más “promesas incumplidas” y exige claridad tanto en las palabras como en los hechos. “Necesitamos atención y diálogo para solucionar un problema que nos impide ser competitivos con respecto al resto de polígonos de nuestro entorno y que impide que el músculo industrial de nuestra localidad, generador de empleo directo, no sólo no crezca, sino que se mantenga”, dicen.