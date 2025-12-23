La Asociación de Músicos de Puerto Real denuncia impagos, cancelaciones y falta de apoyo institucional en su balance de 2025

La Asociación de Músicos de Puerto Real CRD Music ha hecho público su balance de gestión correspondiente a 2025, un ejercicio que la entidad califica de “especialmente complicado” debido a impagos pendientes, cancelaciones de actividades y una relación deteriorada con el área municipal de Cultura. La asociación sin ánimo de lucro, integrada por unas 40 personas, subraya su” carácter independiente” y su objetivo de fomentar la cultura musical local al margen del signo político del gobierno municipal. Sin embargo, según recoge el comunicado, la gestión institucional durante el último año ha puesto “en serio riesgo” la continuidad de su actividad.

CRD Music explica que el año comenzó con el impago del convenio correspondiente al Festival Rock D’akí 2024, una deuda que obligó a la entidad a asumir costes económicos con recursos propios y a título personal. Pese a ello, la asociación presentó una agenda anual de conciertos y actividades que, según indican, requerían un apoyo técnico mínimo por parte del Ayuntamiento, centrado principalmente en permisos y logística.

Sin embargo, del programa previsto solo pudo celebrarse el Festival de la Primavera, y lo hizo, según la asociación, “asumiendo la totalidad de los gastos de sonido y personal técnico, lo que incrementó la deuda con las bandas participantes”. Por el contrario, eventos como el Día de la Música y la Noche Blanca fueron “cancelados por el Ayuntamiento sin previo aviso, al igual que dos conciertos incluidos en la agenda de verano frente al centro administrativo”. Desde CRD Music lamentan especialmente la falta de comunicación institucional en estos casos.

El conflicto con el Rock D’akí 2025

El principal desencuentro entre la asociación y el área de Cultura se produjo durante la organización del Festival Rock D’akí 2025. La fecha inicialmente prevista para el 13 de septiembre fue modificada tras la falta de respuesta administrativa, trasladándose al 18 de octubre, con un presupuesto de 7.000 euros y un cambio de ubicación a la caseta de feria. No obstante, explica la asociación que “con la programación cerrada y los acuerdos con las bandas avanzados, el Ayuntamiento volvió a cancelar la fecha”. Ante la inseguridad jurídica y económica generada, CRD Music decidió suspender el festival para evitar mayores perjuicios económicos y profesionales.

Tras este episodio, la asociación inició el registro del nombre ‘Rock D’akí’ para proteger la identidad del festival, un trámite que quedó paralizado tras recibir una notificación de “posible demanda por parte del Ayuntamiento”. Pese a ello, el colectivo asegura haber intentado reconducir la relación institucional solicitando apoyo para los conciertos pendientes y el abono de la deuda de 2024, sin que hasta el momento se haya producido una solución.

Un concierto celebrado pese a las dificultades

El balance también destaca el concierto celebrado el pasado 22 de noviembre con motivo del Día del Músico, que finalmente pudo realizarse gracias a medios propios y a la colaboración de bandas locales, “pese a los intentos de cancelación incluso en espacios privados”.

CRD Music expresa asimismo su sorpresa por el gasto destinado a otros eventos organizados desde el área de Cultura, algunos con presupuestos cercanos a los 30.000 euros. Aunque la asociación valora positivamente la inversión pública en música en directo, considera incoherente que se ofrezcan presupuestos sensiblemente inferiores a iniciativas consolidadas y con amplia participación de músicos locales.

La asociación concluye reclamando el pago de las deudas pendientes, así como mayor transparencia, respeto y cumplimiento de los compromisos adquiridos. CRD Music asegura que seguirá trabajando por la música en Puerto Real, pero advierte de que la continuidad de la cultura local “no puede sostenerse sobre el incumplimiento hacia quienes la impulsan de forma altruista”.