La Asociación de Músicos de Puerto Real abandona la organización del Festival Rock D´Akí

La Asociación de Músicos de Puerto Real ha emitido un comunicado en el que anuncian su desvinculación del Festival Rock D´Akí Puerto Real. Esa decisión, “importante y meditada”, la toma después de hacer un “profundo análisis de la situación actual”.

La Asociación explica que la decisión de desvincularse de la organización del festival de rock en su edición de 2025 no ha sido sencilla, ya que “el festival es un evento al que hemos dedicado mucho esfuerzo y cariño durante años, considerándolo un pilar fundamental de la escena musical local”. Su determinación se basa, según han explicado, en “una serie de factores que, lamentablemente, han hecho inviable nuestra participación en las condiciones deseadas”.

Mencionan en primer lugar la incertidumbre laboral en el Ayuntamiento. Recuerdan que la situación de los trabajadores municipales en los últimos meses ha generado un clima de inestabilidad que afecta directamente a la planificación y ejecución de eventos de gran envergadura. De hecho, este verano, cuando iniciaron el ciclo de conciertos ‘Puerto Real es música’, tuvieron que celebrarlo en las instalaciones del complejo de piscinas.

Otro motivo de gran relevancia es el “escaso presupuesto”. Relatan que, a pesar de sus esfuerzos, “el presupuesto asignado tanto en la edición anterior (2024) como en la presente ha sido insuficiente para alcanzar la calidad y el alcance que el festival merece”.

A esto suman que aún quedan “problemas pendientes de la edición 2024”. Y es que recuerdan que “todavía existen cuestiones organizativas y logísticas de la edición pasada que no han sido resueltas, lo que añade una carga de trabajo adicional y un estrés innecesario a nuestra asociación”.

La Asociación de Músicos de Puerto Real dice entender que algunos de estos desafíos pueden no dependen directamente del actual equipo de gobierno, y valoran su colaboración y disposición. Sin embargo, para una asociación sin ánimo de lucro como es el caso, formada por personas que dedican su tiempo y energía de manera altruista, la planificación de un evento que finalmente no puede desarrollarse a su máximo potencial genera un profundo malestar. “El trabajo de todo un año se ve reducido a un tercio de lo que pudo ser, y eso es algo que, como asociación, no podemos permitir que siga ocurriendo”, manifiestan.

“Nuestra misión es dignificar la música y el trabajo de los músicos, y en las circunstancias actuales, sentimos que no podemos cumplir con ese objetivo al nivel que nuestros seguidores y el talento de Puerto Real merecen”, concluyen.

Desde la Asociación agradecen al Ayuntamiento de Puerto Real y a todos los que han apoyado el Festival Rock D’Akí en ediciones anteriores, y esperan que en el futuro se den las condiciones adecuadas para que vuelva a brillar con la fuerza que lo caracteriza. Adelanten que la Asociación seguirá trabajando para dinamizar la cultura musical de la localidad, promoviendo el talento y organizando eventos que permitan disfrutar de la música en un ambiente de estabilidad y crecimiento.