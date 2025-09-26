La IV Bienal de Flamenco ofrecerá cinco espectáculos en Puerto Real

La IV Bienal de Flamenco de Cádiz, Jerez y Los Puertos, que se celebrará del 1 de octubre al 30 de noviembre de 2025, volverá a tener a la ciudad de Puerto Real como uno de sus escenarios, en esta edición que rinde homenaje a la cantaora sanluqueña María Vargas. La Bienal, que comenzó en Jerez de la Frontera en 2019, ha crecido hasta abarcar nueve localidades y cada una acogerá espectáculos y actividades paralelas, como conferencias, exposiciones, presentaciones y talleres.

En Puerto Real, la primera cita será el 10 de octubre a las 19:00 horas, en el Teatro Principal, con el espectáculo de baile ‘Espina’, de la compañía de Macarena Ramírez. La bailaora presentará su nueva propuesta, una trilogía flamenca dividida en tres partes, interconectadas por un mismo eje temático: el dolor como impulso creativo, la lucha como acto de belleza y la espina como símbolo de lo que duele y protege. Inspirada en el cuerpo y el alma, esta obra propone un recorrido emocional a través de la danza, el cante y la música flamenca con un enfoque contemporáneo, poético y profundamente simbólico. Las localidades están a la venta en la taquilla del Teatro y en www.tickentradas.com, al precio de 15 euros.

La siguiente propuesta será el recital de cante ‘Granaíno jondo’, a cargo de Pedro ‘El granaíno’. También se llevará al Teatro Principal, el 24 de octubre a las 20:00 horas. En este caso la entrada será libre hasta completar aforo. Pedro Heredia Reyes, ‘El Granaino’, llegará a la Villa dispuesto a desvelar su esencia más profunda, a mostrar el sendero que lo hizo llegar a ser y sentirse cantaor. “Granaíno Jondo” es un recital flamenco donde la “jondura y el quejìó” de su garganta se funden para. Estará acompañado a la guitarra de Antonio de Patrocinio Hijo.

Para el sábado 8 de noviembre, a las 20:00 horas, se ha programado un recital de cante y guitarra a cargo de Sandra Carrasco y David de Arahal, en el Centro Cultural Rosa Butler (Paseo Marítimo). Las entradas están a la venta al precio de 15 euros. En esta ocasión, la actuación en Puerto Real incluye una mención a Canalejas de Puerto Real, evocando su legado y la fuerza de los cantes que hicieron grande a la ciudad.

El sello más local de la Bienal de Flamenco en Puerto Real llegará al Teatro Principal, el 14 de noviembre a las 20:00 horas. Se trata de un reestreno de la obra ‘Palo a palo’. Una nueva versión del espectáculo de la Escuela Flamenca de María Poquet, revisada y actualizada, aunque manteniendo el objetivo principal de la misma: sensibilizar a la sociedad del problema de la violencia de género, mostrando – a través del baile flamenco- que puede afectar a cualquier mujer. La obra reflexiona sobre la escalada de violencia que sufren las mujeres víctimas del maltrato. Parte de los momentos más dulces del inicio de una relación, a través de palos como la alegría y la alboreá; hasta llegar a los más desgarradores, con palos más serios como la soleá o la siguiriya. Las entradas para este espectáculo se pondrán próximamente a la venta.

El último de los eventos programados tendrá lugar en la Peña Flamenca Canalejas de Puerto Real. El periodista y flamencólogo Manuel Martín desarrollará una ponencia sobre el cantaor Canalejas de Puerto Real. Seguidamente, actuará la cantaora Rocío Fantova, que recordará con su cante al homenajeado cantaor puertorrealeño. Será el 15 de noviembre, a las 21:00 horas, con entrada gratuita hasta completar aforo.