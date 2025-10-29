La Asociación de Músicos de Puerto Real llevará a Raíces un "macroconcierto" gratuito
Neon Vampire, como cabeza de cartel, presentará su nuevo disco 'Piedras por diamantes', en un espectáculo que contará además con cinco bandas locales
La Asociación de Músicos de Puerto Real abandona la organización del Festival Rock D´Akí
La Asociación de Músicos de Puerto Real ha montado la fiesta por su cuenta. Cuando se desvincularon de la organización del Festival Rock D´Akí –dejando la pelota en el tejado del Ayuntamiento de la Villa-, ya anunciaron que seguirían trabajando “para dinamizar la cultura musical de la localidad, promoviendo el talento y organizando eventos que permitan disfrutar de la música en un ambiente de estabilidad y crecimiento”.
Y justo un mes después de aquel anuncio han cumplido con su palabra. Han anunciado un “macroconcierto” gratuito, con el que van a celebrar el ‘Día Internacional del Músico’. Será el sábado 22 de noviembre, en una especie de versión laica de Santa Cecilia, que van a llevar hasta el emblemático Patio del Pozo de Las Canteras, de la mano del restaurante Raíces.
El evento, que arrancará sobre las 16:30 horas, busca promover el talento musical de la Bahía, estará encabezado por Neon Vampire, banda que aprovechará la ocasión para presentar ante el público su nuevo y esperado trabajo discográfico, titulado ’Piedras por diamantes’.
El cartel se completa con una selección diversa de bandas locales, asegurando una tarde de rock y metal para todos los gustos. Así se contará con Feral (Metal), Butallica (Tributo a Metallica), Paralelo 18, The Smiling Jokers y Nevermind (Versiones de los años 90).
Los organizadores han puesto especial énfasis en la comodidad y la accesibilidad para todos los asistentes. El recinto contará con servicios adaptados y, pensando en el público familiar, se habilitará un espacio vigilado y seguro para los más pequeños. Además de la música, los asistentes podrán disfrutar de una barra con servicio de bebidas y comidas para hacer de la jornada una experiencia completa. El concierto es posible gracias a la colaboración esencial de la empresa de sonido Live Sound y del restaurante local "Raíces", quienes se unen para rendir homenaje a la figura del músico.
Además, destacando el compromiso medioambiental de la Asociación, se recuerda que el Patio de El Pozo es un espacio delicado y emblemático de Puerto Real. Para poder seguir disfrutando de eventos gratuitos como este, rogamos la máxima precaución y civismo, usando las papeleras dispuestas en el recinto, estando prohibido el botellón.
