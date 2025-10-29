La Asociación de Músicos de Puerto Real llevará a Raíces un "macroconcierto" gratuito

La Asociación de Músicos de Puerto Real ha montado la fiesta por su cuenta. Cuando se desvincularon de la organización del Festival Rock D´Akí –dejando la pelota en el tejado del Ayuntamiento de la Villa-, ya anunciaron que seguirían trabajando “para dinamizar la cultura musical de la localidad, promoviendo el talento y organizando eventos que permitan disfrutar de la música en un ambiente de estabilidad y crecimiento”.

Y justo un mes después de aquel anuncio han cumplido con su palabra. Han anunciado un “macroconcierto” gratuito, con el que van a celebrar el ‘Día Internacional del Músico’. Será el sábado 22 de noviembre, en una especie de versión laica de Santa Cecilia, que van a llevar hasta el emblemático Patio del Pozo de Las Canteras, de la mano del restaurante Raíces.

El evento, que arrancará sobre las 16:30 horas, busca promover el talento musical de la Bahía, estará encabezado por Neon Vampire, banda que aprovechará la ocasión para presentar ante el público su nuevo y esperado trabajo discográfico, titulado ’Piedras por diamantes’.

El cartel se completa con una selección diversa de bandas locales, asegurando una tarde de rock y metal para todos los gustos. Así se contará con Feral (Metal), Butallica (Tributo a Metallica), Paralelo 18, The Smiling Jokers y Nevermind (Versiones de los años 90).

Cartel anunciador del Festival

Los organizadores han puesto especial énfasis en la comodidad y la accesibilidad para todos los asistentes. El recinto contará con servicios adaptados y, pensando en el público familiar, se habilitará un espacio vigilado y seguro para los más pequeños. Además de la música, los asistentes podrán disfrutar de una barra con servicio de bebidas y comidas para hacer de la jornada una experiencia completa. El concierto es posible gracias a la colaboración esencial de la empresa de sonido Live Sound y del restaurante local "Raíces", quienes se unen para rendir homenaje a la figura del músico.

Además, destacando el compromiso medioambiental de la Asociación, se recuerda que el Patio de El Pozo es un espacio delicado y emblemático de Puerto Real. Para poder seguir disfrutando de eventos gratuitos como este, rogamos la máxima precaución y civismo, usando las papeleras dispuestas en el recinto, estando prohibido el botellón.