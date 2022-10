Los andalucistas rompen el pacto de Gobierno con el PSOE en Puerto Real

El pacto de Gobierno entre PSOE y AxSí se ha roto. Los andalucistas se desmarcan del acuerdo que alcanzaron el junio de 2019 para la gobernabilidad del municipio. Aunque en los últimos meses la relación se había complicado, especialmente por la elaboración de los presupuestos municipales, no ha sido hasta este jueves cuando el portavoz de AxSí, Alfredo Fernández, lo ha hecho público.

“Desde AxSí consideramos que hemos llegado a una situación que hace inviable mantener el pacto de Gobierno con el PSOE en el Ayuntamiento de Puerto Real. Damos por resuelto, desde el día de hoy, el acuerdo que firmamos en junio de 2019”, ha manifestado Alfredo Fernández.

La ruptura se ha hecho pública después de la celebración de un pleno extraordinario en el que se ha aprobado el presupuesto municipal para el 2022, sin el apoyo de los andalucistas. Los hasta ahora socios de Gobierno del PSOE no se han abstenido en la votación, por lo que los socialistas han necesitado el apoyo de Ciudadanos y Equo para sacar adelante el presupuesto. Unidas Podemos ha votado en contra.

En los últimos meses, los andalucistas habían denunciado que el borrador de presupuesto que el PSOE envió al Ministerio de Hacienda no había sido trabajado de forma conjunta con Andalucía Por Sí, sino que se trataba de una propuesta realizada por el PSOE a la que los andalucistas habían realizado varias propuestas de modificación.

Entonces, dijeron el PSOE demostraba“una actitud unilateral en este asunto y la poca consideración de consenso”. Entonces los andalucistas dejaron en manos de la coordinadora local del partido referente al presupuesto municipal y al futuro del pacto”.

Este jueves, el portavoz del grupo municipal andalucista, Alfredo Fernández, ha informado de que el pacto se rompe. “Hemos demostrado que seguimos trabajando por los ciudadanos de Puerto Real y estemos donde estemos vamos a seguir velando por el interés general de los puertorrealeños”, ha dicho Fernández confirmado el paso del grupo andalucista a la oposición.

“Después de la decisión de la coordinadora local del partido y del Grupo Municipal, trasladaremos a los socios de Gobierno la ruptura del pacto. Adelantamos que hemos venido a trabajar y a luchar por el pueblo y apoyar todo lo que sea bueno”.

Según los andalucistas, el pacto se rompe "debido a la perdida de confianza existente entre ambas formaciones y la dificultad de continuar trabajando de forma unitaria en un proyecto de ciudad que difiere según las dos formaciones. Este distanciamiento se ha hecho evidente en el pleno del día de hoy en el que AxSí no ha apoyado el documento al no haberse gestado siguiendo los cauces establecidos en el marco del acuerdo de Gobierno suscrito entre ambas formaciones".

“Lo más fácil para nosotros sería continuar en el Gobierno y acabar la legislatura, pero entendemos por coherencia que tenemos que anteponer el interés de nuestro pueblo al político y en base a esa máxima tomamos esta determinación”, explica Alfredo Fernández, Coordinador Local de Andalucía Por Sí.

"El modelo de ciudad que defiende Andalucía Por Sí para Puerto Real en estos tiempos de dificultad social y económica precisa de medidas dinamizadoras que no recoge el documento aprobado en la mañana de hoy. No obstante, los andalucistas han permitido que el presupuesto se apruebe para no bloquear la gestión municipal.