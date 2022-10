Unidas Podemos vota en contra del presupuesto 2022 por estar "carente de sensibilidad social"

El grupo municipal de Unidas Podemos Puerto Real ha sido el único que ha votado en contra del presupuesto municipal para el 2022. Consideran que "son unos presupuestos presentados un año tarde, como así ha sido reconocido por el propio Sr. Morillo, que no apuestan por medidas concretas de lucha contra el cambio climático, precarizan los servicios públicos reduciendo la contratación de personal propio, reducen la inversión municipal a menos de la mitad y carentes totalmente de participación".

Durante el pleno ha recordado que las propuestas presentadas por Unidas Podemos para la mejora del presupuesto están estructuradas en base a incorporar una serie de medidas que contemplan aspectos relacionados con la convivencia, la atención a los grupos más vulnerables existentes en nuestro municipio, el apoyo a las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que propician valores relacionado con la educación, la cultura, la salud, el feminismo, la igualdad y el deporte, la mejora de las infraestructuras que facilitan la accesibilidad y la movilidad y el cuidado y disfrute de los espacios comunes. "Propuestas de Unidas Podemos que no van a salir adelante por culpa de la cerrazón del PSOE de Elena Amaya".

En un comunicado han expresado que "el presupuesto es el instrumento político más importante que tienen los ayuntamientos porque en él se reflejan las prioridades económicas y sociales, y se fijan las políticas y compromisos en cómo recaudar y en qué se debe gastar. Negar esto es desconocimiento, que lo nieguen políticos es peligroso".

Creen que las manifestaciones de Amaya y Morillo donde aseguran que son unos presupuestos totalmente técnicos "nos llevan a pensar que la labor del concejal mejor pagado en toda la historia democrática de Puerto Real es carente de sentido y del todo prescindible".

Han recordado que las propuestas que han realizado respecto a los ingresos tenían el propósito de garantizar la viabilidad financiera de los incrementos de gastos propuestos y estaban basadas en ajustar los importes de determinadas partidas a los padrones ya aprobados para el ejercicio, a derechos reconocidos netos y a determinadas circunstancias urbanísticas que pudieran propiciar dichos incrementos. “Amaya y Morillo han demostrado un talante de cerrazón absoluta a considerar la opinión de ningunos de los grupos municipales. Ha habido una negación absoluta a negociar las distintas propuestas presentadas por Unidas Podemos, que incorporaba incrementos de ingresos y gastos, habiéndose limitado exclusivamente a contestar a todas ellas de forma negativa, en otro alarde de prepotencia y soberbia a los que ya nos tienen tan acostumbrados”, han declarado desde Unidas Podemos.

Además, consideran que los socialistas están actuando "como unos auténticos asusta viejas, intentado utilizar a la representación sindical mintiéndoles acerca de que si no se aprueba el presupuesto no salía la RPT, para que presionaran a sus socios de gobierno y demás grupos municipales para condicionar su voto, cuando los presupuestos de 2022 reducen la partida de gastos de personal y por lo tanto sus afirmaciones son del todo inciertas.”

También consideran "otro chantaje emocional" es lo relacionado con el tan anunciado proyecto Lumen, el cual manifiestan desde el PSOE que si no sale a favor el presupuesto no sigue adelante este proyecto. Recordemos que el proyecto Lumen tenía consignación presupuestaria en el ejercicio 2021 y el Sr. Morillo la redujo en noviembre de 2021. Entonces afirmaron que se minoraba dicha partida ya que no se vería afectado el proyecto. Hoy dicen que no tienen suficiente consignación. Si no la hubiesen minorado, hoy tendríamos una consignación de cinco millones de euros y solo faltaría buscar medio millón. Incongruentemente el Sr. Morillo afirmó que se comprometía a reponer la partida mermada trayendo una propuesta para eliminarla. En todo caso si alguien pone en riesgo el proyecto Lumen, tan necesario para Puerto Real, es el Sr. Morillo y la Sra. Amaya.

Desde Unidas Podemos consideran que nos encontramos ante un proyecto de presupuesto que se ha gestionado con los representantes de la ciudadanía de forma tramposa y decepcionante en su contenido, al que le falta los colores verde, rojo o violeta entre otros; que no responde a las necesidades de nuestra población y que carece de la necesaria sensibilidad social, solidaria y medioambiental exigible a un gobierno progresista. La posición de Unidas Podemos ha sido la de votar su devolución para que, de forma constructiva, humilde y participativa se negocie urgentemente entre todos los grupos municipales la mejora del proyecto que nos han traído hoy, incluido el proyecto Lumen y la amortización de deuda que, parece ser, es lo único que les preocupa. El PSOE tiene por tanto de nuevo nuestro ofrecimiento que esperemos no vuelvan a desaprovecharlo.

Hay que añadir que nos sorprende que Equo apoye un presupuesto desprovisto de medidas medioambientales y solo por la promesa de una mayor participación, la cual no hemos visto en esta legislatura. Ciudadanos sigue creyendo en unas promesas de un PSOE que nunca ha llegado a cumplir nada de lo promete, ya que muchas fueron propuestas en pleno y no han sido materializadas.