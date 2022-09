El presupuesto municipal abre una grieta en el pacto de PSOE y AxSí en Puerto Real

La elaboración de los presupuestos municipales en el Ayuntamiento de Puerto Real ha abierto una grieta en el Gobierno de coalición de Puerto Real, formado por el PSOE y AxSí. Han sido estos últimos, los andalucistas, los que han afeado la actitud de sus socios socialistas ante la elaboración del que es el principal documento económico del Consistorio.

En un comunicado, los andalucistas aclaran que el borrador presupuestario “no ha sido trabajado de forma conjunta con Andalucía Por Sí sino que se trata de una propuesta realizada por el PSOE a la que este grupo municipal ha realizado varias propuestas de modificación”. No obstante, aclaran que en las responsabilidades de Gobierno que los andalucistas asumieron al principio de la legislatura, no hay ninguna del área económica.

Pero lo que parece haber molestado mas al grupo municipal de Andalucía por Sí, es que “el borrador elaborado exclusivamente por el PSOE ha sido enviado al Ministerio, cuestión que demuestra una actitud unilateral en este asunto de la parte socialista del Gobierno y la poca consideración de consenso que hasta la fecha han demostrado en el seno del equipo de Gobierno”.

La indignación de los andalucistas es tal, que la coordinadora local ha acordado reunirse para evaluar la situación y “tomar las medidas que se considere oportunas sobre el presupuesto municipal y el estado y cumplimiento de los acuerdos de gobierno suscritos con el PSOE”.

Aunque las desavenencias en el seno del bipartito no han sido pocas, ambas partes las han achacado siempre a la diversidad de opiniones de dos formaciones distintas, con diferentes criterios en muchos aspectos.

LA FALTA DE CONSENSO SE EVIDENCIA EN EL PLENO

En los últimos meses, han sido varios los desacuerdos públicos que se han escenificado. El último de ellos fue en el pleno ordinario de septiembre, cuando los andalucistas presentaron una moción para que se estudiasen bonificaciones en el impuesto de vehículos (IVTM) para aquellos que sean eléctricos.

La propuesta sorprendió tanto a los socios de Gobierno (PSOE) como a la oposición, ya que en los últimos años todos los intentos de bonificaciones de impuestos o tasas municipales se han rechazado “por las limitaciones del Plan de Ajuste”. El propio concejal de Hacienda, el socialista Rufino Morillo, dijo entender las propuestas de bonificaciones que parten de la oposición, “pero que la haga Alfredo Fernández que es miembro del equipo de Gobierno, que conoce la situación del Ayuntamiento y que no se permiten este tipo de bonificaciones no deja de sorprenderme”.

Los andalucistas aclararon entonces que lo que se proponía era que se realizase un “estudio” para la viabilidad de la modificación. “Me resulta sorprendente porque el Plan de Ajuste también determina que este Ayuntamiento va a ir haciendo reducciones en los gastos corrientes, que va a tener que contener el gasto, y hay cuestiones presupuestarias que no se están asumiendo”, dijo Alfredo Fernández.

En el debate, el portavoz de Unidas Podemos, José Alfaro, recordó que “no es necesario que traigan una propuesta de estudio sino que deben impulsarla directamente como miembros del equipo de Gobierno. Otra cosa distinta es que el Partido Socialista no os deje y tenga que traerlo al pleno porque están cerca las elecciones”.

A esto respondió la propia alcaldesa, Elena Amaya, asegurando que “nosotros nos hemos enterado en las comisiones informativas al igual que su grupo, no ha habido ninguna propuesta por parte del grupo andalucista de forma previa”.

El tema lo zanjó Alfredo Fernández: “Aunque hasta hoy formemos parte del equipo de Gobierno vamos a tomar las determinaciones que queramos, y si el PSOE las acepta bien, y si no, que no las acepte, pero tenemos absoluta autonomía para presentar nuestras propuestas.”

La propuesta se rechazó con el voto en contra del PSOE, la abstención de Unidas Podemos y Equo, y el único respaldo de AxSí y Ciudadanos.