Los vecinos del Río San Pedro piden la paralización del desmantelamiento de Delphi

La barriada del Río San Pedro se ha llenado de restos de “esponjillas amarillas”, que la Plataforma Vecinal Río San Pedro señala como “microfibras provenientes del desmantelamiento de la fábrica de Delphi”. Esto ha provocado una alta preocupación en el barrio, donde se ha generado cierta alarma social debido a “lo perjudicial para la salud de estas sustancias”.

Por ello, la Plataforma Vecinal ha solicitado al Ayuntamiento la “paralización de forma urgente” de los trabajos de desmantelamiento en la antigua fábrica de Delphi y que se aclare qué sustancias son las que están llegando al barrio.

El colectivo vecinal recuerda que el desmantelamiento de estructuras o elementos que contienen amianto se debe realizar por empresas especializadas, con una protección especial para los trabajadores y encapsulando las zonas de trabajo para evitar que los restos puedan llegar a zonas habitadas. “Sería muy grave que se esté desmantelando Delphi sin ningún control con posibles zonas con amianto u otra sustancia química peligrosa y las administraciones miren hacia otro lado”, dice la Plataforma.

Recuerda el colectivo vecinal que “las administraciones públicas deben velar por la salud de los vecinos y vecinas, desde el Ayuntamiento que ha dado la licencia para la obra, como la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía que esperamos que actué de oficio y controle los restos que están llegando al barrio”.

“No entendemos el silencio de la Autoridad Portuaria, responsable de los terrenos al haber sido expropiados por Puertos del Estado. Tampoco nos parece de recibo el silencio de Sportech City, o del Cádiz CF, que son los ejecutores de las actuales obras”.

Desde la barriada se sigue con precaución el desmantelamiento de esta antigua fábrica. “Parece que se está derribando la misma a golpes sin medidas de protección y no sabemos cómo se retiraran los restos de residuos altamente contaminantes, aún se recuerda los vertidos al caño y los cangrejos con varias bocas”, dicen la Plataforma.

Ante esta situación, los vecinos están “muy preocupados” porque “el actual viento nos está llenando de esas esponjillas amarillas, que se depositan en la ropa tendida y en lugares como el parque infantil del Parque Agnes Reston. No vemos ninguna respuesta de las administraciones y no sabemos qué ocupación se le dará a esos terrenos. Lo que está claro es que solo se mira por los intereses económicos y no por la salud de la ciudadanía. Quizás quieran que permanezcamos callados para que les dé tiempo a vender la chatarra y resolver el entuerto administrativo con expropiación incluida”, finaliza la Plataforma