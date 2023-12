La 'Navidad Azul' de la Policía Nacional lleva a los Reyes Magos al Hospital de Puerto Real

La presencia de motos y furgones policiales entrando en el Hospital Universitario de Puerto Real, haciendo sonar sus sirenas, provocaba este jueves mucho revuelo entre quienes accedían al centro. Caras de asombro y preocupación, que enseguida se convertían en una sonrisa cuando de uno de los vehículos bajaban Melchor, Gaspar y Baltasar. De otro, los agentes de policía sacaban carros llenos de juguetes para repartirlos entre los pequeños (y no tan pequeños) que hoy permanecían hospitalizados o visitaban las consultas.

Tal y como habían realizado una hora antes en el Hospital Puerta del Mar (Cádiz) e hicieron poco después en el Hospital Santa María del Puerto (El Puerto), la Policía Nacional llevó al Clínico de Puerto Real su campaña ‘Navidad Azul. Ningún Niño sin Juguetes’, que lleva a cabo con la colaboración de la Asociación ‘Santo Ángel de la Policía Nacional’. Adelantándose unos días a la Navidad, la Unidad de Participación Ciudadana de la Comisaría del Puerto – Puerto Real, ha llevado a cabo la campaña que en este 2023 cumple su novena edición.

La planta de Pediatría y sus consultas fue el primer espacio que los monarcas visitaron. Allí entregaron regalos que la Asociación ha conseguido reunir gracias a la colaboración de una serie de empresas “que ya son habituales y a las que queremos agradecer su apoyo porque sin ellos esto sería muy complicado”, dijo el comisario jefe de Policía Nacional en El Puerto-Puerto Real, José Miguel Sáenz, que acompañó a los monarcas y a los agentes en la visita.

Para todos los pequeños fue una sorpresa la entrada de los monarcas de Oriente en las habitaciones, como también causó sorpresa, y exactamente la misma ilusión, la llegada de los agentes de policía, que además de regalos entregaron a los pequeños carnets de policía infantil.

“La hacemos con mucha alegría, responsabilidad y satisfacción, para hacerles estas fechas más alegre. Eso es lo principal, y no solo a los más pequeños, también a los mayores que están hospitalizados, porque hay abuelos que quizás no reciban tantas visitas y agradecen mucho el saludo tanto de los Reyes Magos como de la Policía Nacional”, expresaba el Comisario. Y así fue, porque en la visita por distintas plantas del Hospital de Puerto Real se pudo comprobar que la edad no importa para vivir ese momento.