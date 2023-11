Fallece el corista de Puerto Real, Tomás Lillo, Antifaz de Oro del Carnaval de Cádiz en 2006

Este miércoles 15 de noviembre ha fallecido, a la edad de 89 años, Tomás Lillo Jiménez, destacado miembro del afamado coro carnavalesco de Puerto Real desde 1956. Tomás recibió en 1998 el Plumero de Oro del Carnaval de Puerto Real, y en 2006 le fue otorgado el máximo galardón de la fiesta, el Antifaz de Oro del Carnaval de Cádiz. Lillo fue el primer puertorrealeño en obtener esta distinción.

Nacido en 1934, con veintiún años comenzó su largo historial carnavalesco, primero con Pedro Álvarez Hidalgo y luego con Antonio García Fernández. Desde su primer coro, “Los Alegres Trovadores” (1956) hasta su última participación, “Al Enemigo ni Agua” (2008), tocó la bandurria en la rondalla de 29 coros, entre los que se pueden destacar, a modo solo de ejemplo, 'Los Caballeros del Antifaz' (1964), 'Aires de mi Tierra' (1979), 'Hay Moros en la Costa' (1984), 'Mi no Comprender' (1985) o 'Vaya Cortes' (1992), obteniendo numerosos premios en el concurso del Gran Teatro Falla.

Tomás fue una persona muy querida en Puerto Real, su pueblo de adopción y en el que vivió prácticamente toda su vida, aunque nació en Baena (Córdoba). Además de los coros, Tomás colaboró en la Escuela de Pulso y Púa de la Asociación Aires de mi Tierra, para fomentar la rondalla entre los más jóvenes, y fue miembro activo durante más de diez años de la Mesa del Carnaval de Puerto Real.

La relación completa de los coros en los que participó es la siguiente: Los Alegres Trovadores (1956), Los Marinos del Siglo XVIII (1958), Los Granaderos del Reino (1959), Los Pregoneros de la Fiesta Gaditana (1960), Los Caballeros del Antifaz (1964), Los Donjuanes de Zorrilla (1966),Los Cosacos del Don (1967), Los Espadachines Escarlatas (1969), Aires de mi Tierra (1979), Estampa Criolla (1980), Los Corsarios (1981), Hay Moros en la Costa (1984), Mi no Comprender (1985), Me tocó la China (1986), (1987) - Tierra a la Vista (1987), Coro Mixto 2º de E.G.B. (1988), La Venganza del Conde Lirio (1ª parte) (1989), No hay Derecho (1990), ¡Vaya Cortes! (1992), Oráculo (1993), Por Ahí Van los Tiros (1994), Los del Río Nilo (1997), El Clan (2002), La Partida (2003), De 25 Quilates (2004), Tutti Contenti (2005), Los Supervivientes del Café del Puerto (2006), Mirando pa Rota (2007), Al Enemigo ni Agua (2008).