Alfredo Fernández presenta su candidatura a liderar el proyecto de AxSí en las próximas municipales

Andalucía Por Sí realizará en enero la coordinadora local de elección de su próximo candidato a la alcaldía de Puerto Real. Hasta el momento ningún miembro de la formación había presentado su candidatura a las primarias del partido hasta hoy, día en el que el coordinador local y portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento, Alfredo Fernández, ha anunciado su disposición a encabezar el proyecto.

“Doy un paso adelante por compromiso. Llevo años formando parte de este proyecto y he ido adquiriendo un bagaje y una ilusión cada día más fuerte por mi pueblo. Esta inquietud diaria me hace tener la cabeza en los problemas de la gente y trabajar sin descanso para buscar soluciones, escuchando y ayudando a todo el que me lo pide. Cuando hablo de mi pueblo lo hago con mucho orgullo y creo que he demostrado trabajar poniendo siempre a Puerto Real por encima de todo… son cuestiones sencillas pero que me han hecho reflexionar y plantearme esta decisión. No encuentro nada más ilusionante que ser el alcalde de Puerto Real y luchar por todo lo que este pueblo necesita para conseguir lo que merecen mis vecinos y vecinas”, explica el propio Alfredo Fernández.

Alfredo Fernández comenzó a militar en el andalucismo en enero de 2011, hace 12 años. En su experiencia acumula cargos orgánicos y públicos como responsable de juventud del Partido Andalucista o coordinador local de Andalucía Por Sí, Vicepresidente de la Mancomunidad de municipios de la Bahía de Cádiz, Portavoz municipal en el Ayuntamiento y concejal de gobierno delgado de Cultura, Fiestas, Juventud y Mayor.

El actual portavoz de AxSí lleva de concejal en el Ayuntamiento de Puerto Real desde 2015, por lo que acumula 8 años de experiencia como cargo público.

“Siento que es el momento indicado para liderar una propuesta a la alcaldía preparada, valiente y con ganas de trabajar después de todos estos años de experiencia. Quisiera dar las gracias a mi familia por todo el apoyo que me brinda a la hora de dar este paso, a todos los compañeros de los que he podido aprender durante años y que me han enseñado a ser honesto y escuchar siempre a la ciudadanía a pie de calle. Me siento con empuje y muchas ganas de liderar la candidatura andalucista y espero contar con el respaldo del partido y de mis compañeros para hacer una lista integradora y potente de hombres y mujeres comprometidos”, ha finalizado el candidato a las primarias de AxSí.