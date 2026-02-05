Enfrentados hasta en los acuerdos

Ni en los asuntos en los que están pública y notoriamente de acuerdo son capaces Gobierno y Partido Popular de escenificar un mínimo acercamiento. Acaba de pasar con dos cuestiones que son importantes y que tienen una enorme transcendencia social. En primer lugar, ha ocurrido con la revalorización de las pensiones. Tanto socialistas como populares están de acuerdo en la subida, pero han protagonizado una agria disputa por el procedimiento normativo para llevarla a la práctica. Pedro Sánchez quería que la medida estuviera acompañada en la misma norma por otras de contenido social y el PP le ha exigido que las pensiones tuvieran un decreto sin ningún añadido. Se trataba de un pulso político que dada la precariedad parlamentaria del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo ha podido ganar. Ha pasado también con la propuesta del presidente del Gobierno de vetar el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años para evitar casos de acoso escolar y para proteger a los más jóvenes de la influencia negativa de una sobreexposición a los dispositivos móviles. En este caso la pelea tiene mucho de rabieta infantil: se trata de atribuirse el mérito de la idea. El Congreso tiene en tramitación una ley de protección del menor en entornos digitales que es donde el presidente quiere incluir la medida que anunció el martes de Dubái y el PP esgrime que una enmienda presentada por su grupo ya iba en esa dirección. La iniciativa, por cierto, no es nada original: ya está en vigor en Australia y Francia se dispone a adoptarla. En España tanto la revalorización de las pensiones como la limitación de las redes sociales cuentan con un respaldo político que representaría una mayoría abrumadora del Parlamento y a una buena parte del electorado del país. Sin embargo, sirven también para que la pelea partidista no decaiga. Es el signo de una situación política en la que cualquier acercamiento se lee como una debilidad y en la que hasta los acuerdos sirven para tirárselos a la cabeza.