A priori, la candidatura de Bruno García, como aspirante a la Alcaldía de Cádiz por el PP, es la más fuerte de todas. Algunos dicen que es la única presentable, pero eso ya es una cuestión discutible. Es natural que los demás candidatos le vean como el enemigo a batir. Y que para muchos gaditanos sea ilusionante que se presente un político con perfil moderado, capaz de aglutinar a las personas no radicales, para que Cádiz no siga perdiendo el tiempo. Doy por obvio que la confrontación política forma parte de la democracia, pero es muy lamentable que el principal argumento que se está utilizando contra Bruno García sea que ha nacido en Jerez. Aunque por ahí no se consigue nada.

Parece mentira que haya caído en ese error Teresa Rodríguez. No porque sea la señora de Kichi, sino porque ella nació en Rota, vive en Cádiz y se presentó a unas elecciones del Parlamento Andaluz como número uno por la provincia de Málaga, en la que sólo ha estado de visita. Por el contrario, Bruno García, aunque nació en Jerez, ha sido durante 12 años concejal del Ayuntamiento de Cádiz (2007-2019). Durante ocho años participó en el gobierno municipal gaditano, algo que no puede decir ninguno de los demás aspirantes a la Alcaldía.

Criticar en Cádiz a alguien porque haya nacido en Jerez es xenofobia. Es como criticar a alguien porque sea sudamericano, magrebí o rumano, solo que Jerez está más cerca. El argumento lo vuelve a utilizar un sector de la izquierda autodenominada progresista, que sólo ve el fascismo en los demás y no en los suyos. Ya pasó cuando se presentó por vez primera Teófila Martínez, a la que acusaron de ser santanderina y residir en El Puerto de Santa María. Sucedió en 1995, cuando el PSOE, que venía de cargarse a Carlos Díaz, presentó a Fermín del Moral con el lema "Gaditano como tú". El ridículo fue espantoso.

Ya he comentado varias veces que para ser alcalde de Cádiz uno de los requisitos es no haber nacido en Cádiz. Carlos Díaz nació en Sevilla, Teófila Martínez en Santander y Kichi en Rotterdam (Holanda). El "Gaditano como tú" no funciona, porque Cádiz es tierra de acogida. No creo que haya ni un 10% de gaditanos cuyos padres y abuelos hayan nacido todos en Cádiz capital. Basta con fijarse en los apellidos para ver los orígenes en los más diversos países, nacionalidades y regiones. Los que acusan a Bruno de jerezano, a lo mejor dicen que hay que construir "la gran ciudad de la Bahía" con los municipios de la mancomunidad y Jerez.

Con ese cabreo tan cutre se demuestra que la candidatura de Bruno es un acierto.