Los Reyes de España vinieron el miércoles a Cádiz para presidir la entrega de las 32 medallas de las Bellas Artes. Fue un evento cultural que recordó los fastos del 2012. Fue una pena que los Reyes de España, en vez de venir a Cádiz para entregar las medallas de las Bellas Artes, no hubieran viajado para inaugurar la ampliación del Museo de Cádiz, donde por cierto tenía su sede la Academia de Bellas Artes. Estas obras del Museo están pendientes desde el siglo pasado. La culpa no es de los Reyes. Cuando se planteó este asunto, don Felipe era príncipe de Asturias y doña Letizia todavía presentaba el telediario de TVE. Desde entonces, hemos tenido dos reyes, cinco presidentes del Gobierno de España y cuatro de la Junta de Andalucía. Y así sigue el Museo, que es una pena para las Bellas Artes de Cádiz.

Son unas obras tan increíbles que nadie se las cree. Ahora el Museo de Cádiz depende de los catalanes. El anterior ministro de Cultura era Miquel Iceta, catalán del PSC, que ni siquiera vino a Cádiz para el Congreso de la Lengua Española. Persona poco interesada en los asuntos gaditanos. En el actual Gobierno, el ministro de Cultura es Ernest Urtasun, catalán de la cuota de Sumar, por el sector de los comunistas catalanes. No se sabe por qué Pedro Sánchez nombra catalanes para el Ministerio de Cultura. En realidad, no parece que eso le preocupe demasiado. Me refiero a la cultura, no a los catalanes, que sí le preocupan más, por las cuentas que se traen.

En la Junta de Andalucía ahora tenemos un consejero de Cultura que es malagueño, como Juanma Moreno. Se llama Arturo Ortiz, y también tiene Turismo y Deporte. Antes la consejera era la sevillana Patricia del Pozo, que sólo se ocupaba de Cultura, pero en el último gobierno andaluz la mandaron a Educación y pusieron a Arturo para que añadiera el turismo y el deporte a la cultura en el futuro.

Para la delegación provincial de Cultura, Turismo y Deporte han nombrado recientemente a Tania Barcelona, que nació en Barcelona, donde estudió Derecho, pero después se vino a trabajar a Andalucía. Siendo barcelonesa de origen y de apellido, y valorando la proverbial habilidad de los catalanes para el desempeño de los cargos culturales, la Junta la ha nombrado para este cometido. ¿Ayudará Tania Barcelona a que las obras del Museo de Cádiz por fin puedan ser ejecutadas?

A ver si los Reyes vuelven pronto para inaugurarlas. Las medallas se van y el Museo se queda. Es preferible que el aprecio por las Bellas Artes se demuestre con más obras.