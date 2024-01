Exactamente no sé si la verdad es la realidad o si la realidad es la verdad. Desde luego verdadera es, bueno estaría que no lo fuera. Es como no ver como es lo que vemos normalmente. Sí, existen los trampatojos y el llamado trompe l’oeil. Engaños todos sobre la realidad, que es la verdad, al parecer. La “trampa ante el ojo” y la ilusión óptica creada por el artista con la intención de engañar, son realidad igualmente, y por lo tanto verdad, ¿no? La filosofía es volver la cosa como si fuera un calcetín. Es muy difícil, así tomado, doblarle el brazo, ganarle el pulso a un buen filósofo. Y no sólo por el dominio de la dialéctica, que también. Lamentable que no se haya desarrollado el apriorismo del presidente del gobierno de España. Vale la primera parte pero ¿por qué? No es sino filósofo aficionado, con toda probabilidad. Como podría serlo yo, o usted. Digo que algo ha debido intuir para formular la ecuación entre realidad y verdad. Porque no existe previamente una definición que agote completamente el concepto realidad y el concepto verdad. Es más, conocida su afición a cambiar de criterio puede que el mes que viene la realidad no sea la verdad, o siga siendo. Y con la verdad, un cuarto de lo mismo. Es que, la verdad de la inmigración o de las impublicables balanzas fiscales debe estar ahí fuera, como los extraterrestres, que nos enseñaron que la verdad está ahí fuera. No sé de estas complicaciones, sé que ahí afuera está un Puigdemont que se acaba de bajar del maletero de un coche en huida y su gente de ahora, de gestos fieros e híspidos, que con tanto desagrado exterior y alegría íntima nos sangran a todos porque no hay otra realidad que esa, la verdad de los siete votos que condicionan y definen la política de nuestro único país todavía, que es lo que hay para mí y para los demás. Como verdad.

Estupendo lo que está pasando. Un relojero con la lupa de relojero puesta en el ojo y las pequeñas pinzas, el pequeño destornillador, mira los mecanismos del reloj abierto llamado Constitución. De alguna manera se parece a una operación a corazón abierto en la que el corazón tiene que seguir latiendo. ¿Esta es una representación de la realidad, un representación de la verdad? Es que la representación es la mayoría de lo que existe, lo tengo por verdad. Ante estos hechos, bueno es decir estas cosas, integrar a todos en la mayoría progresista y en la España plurinacional. Y que dure lo que dure. España no se entera de que estamos en Carnaval.