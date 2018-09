La 'vella' Caleta

Q ue no, que el tapón amarillo de las botellas de agua Font Vella no es un homenaje al independentismo catalán. No se enteran en Twitter. ¿No han visto que las botellas con ese tapón están decoradas con una foto de La Caleta? Abran un envase y lo mismo el agua es salá, de la parte del agua tapá a la derecha según se entra en la orilla con miedo por la parte central del balneario. "De nuestra típica y 'vella' Caleta...", que ya lo vaticinó Paco Alba en 'Los fígaros' de 1964. Que por algo era El Brujo y se adelantaba a los acontecimientos, queridos y alarmistas tuiteros. Amarillo como el sol que en ese rinconcillo "se muere de celos, quién sabe", en palabras, también, del coplero conileño en 'Los forjaores' de 1971. Oye, que igual, no sé, la marca de agua ha querido hacer un guiño al Cantón Independiente de Cádiz de 1873, con el amarillo 'pepperoni' por medio. Pero eso es meterse en un charco. De agua salá, claro, y en una poza caletera.