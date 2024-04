Paco Europa, otro clásico que cierra la puerta en el comercio de Cádiz

Decir Francisco Jiménez Gallego no es lo mismo que decir Paco Europa. El primero no deja de ser un ciudadano como tantos, pero el segundo, siendo la misma persona, es un referente del comercio gaditano que, en junio de este año, dirá adiós a toda una vida tras el mostrador, 56 almanaques, marchándose así un fenómeno de la atención al público desde finales de los años 60.

Paco cerrará su tienda, Perfumería Paco Europa, en la plaza de San Severiano, a mediados de este 2024. A sus 70 años cumple cinco de jubilación activa, la que le ha permitido estar pendiente de un negocio que en estos cinco años ha regentado su hija Guadalupe. “A ella le gusta mucho el comercio, pero esto es muy sacrificado y cada vez es más difícil con tanta competencia”, explica Paco en ese reducto de buen gusto que es su tienda de moda, complementos y cosmética. Los establecimientos con productos exclusivos tienen los días contados. “La mayoría del público no está por la calidad y las nuevas generaciones prefieren otro tipo de ropa más económica”, lamenta Paco.

Empezó como aprendiz de la mercería y perfumería Europa, en el número 8 de la calle San José, en 1968, con solo 14 años. “Comencé desde abajo, haciendo recados y limpiando los cristales de los escaparates”, apunta. No le importaba porque le tiraba el comercio. “Tuve un gran maestro, Eduardo Juliá Romero, que era el propietario y aprendí rápido porque yo soy ratero de vista”, señala.

Juliá Romero abrió luego tiendas en la avenida y en San Francisco, y a este último establecimiento pasó Paco, donde estuvo por espacio de 31 años. “Primero como encargado extraoficial y luego ya oficial”, destaca. La jubilación de Juliá y el cierre del negocio alertaron a Paco Jiménez, que “con dos hijos en el mundo” se lanzó a abrir su propia tienda en la plaza de San Severiano en noviembre de 2004. “Me establecí por mi cuenta y se vino mi hija conmigo”, recuerda.

Asegura Paco que “fueron años muy buenos hasta el boom de internet, de las compras online, que supuso la caída del pequeño y mediano comercio que siempre distinguió a Cádiz”. Las novedosas costumbres arrinconaron a la atención personal. “Son nuevos tiempos y contra eso no se puede luchar”, admite. Pone como ejemplo la proliferación de cadenas y franquicias de perfumerías, “contra las que no se puede competir en precios”. Y esto hay que sumar “lo que cuesta mantener abierto un comercio cuando uno es autónomo, con los seguros sociales, los sueldos, la luz, el agua… es muy complicado”.

Paco Europa estará de liquidación hasta junio. Detrás quedarán 56 años de profesión. “Si digo que no me da pena irme estoy mintiendo. Es cierto que en los últimos años ya solo venía por las tardes, pero vivo cerca y me va a dar mucha pena pasar por aquí y ver la tienda cerrada”, apostilla. Porque, como dice resignado, “todo lo que tiene un principio tiene un final”. Pero estos finales como el de Paco Europa van minando la esencia de Cádiz, dejando en sus calles un paisaje menos reconocible y más impersonal.