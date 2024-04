Los flamencos de El Selu reciben el más que gaditano premio Emilio López

“Esto es con lo que nos tenemos que quedar. Mira cuánta gente sigue viniendo”. Ascensión Vázquez, viuda de Emilio López, resumía así la impresión que tiene la familia cuando un acto como la entrega del premio que lleva el nombre del recordado periodista, celebrada en la tarde del martes, sigue reuniendo en torno a su memoria a tantas personas como le quisieron, le apreciaron o le respetaron. En el reconocimiento a la chirigota de El Selu ‘¡Que ni las hambres las vamo a sentí!’, galardonada con la octava edición del premio por ser la apuesta más gaditana del COAC 2024, estuvieron de nuevo amigos, familiares, compañeros y muchas personas que, sin haber sido cercanas a Emilio, son conocedoras de su valía como periodista y como amante (y sufriente) de una ciudad de la que conocía todas sus cualidades y debilidades.

Por todo ello se congregaron en la sede de la Fundación Cajasol, la Casa Pemán de la plaza de San Antonio, “las dos familias de Emilio, la de sangre y la del Diario, para que no lo olvidemos ni un día, para seguir perpetuando su figura”, como bien apuntó el presentador del acto, Pedro Manuel Espinosa, redactor jefe de Provincia de Diario de Cádiz y coordinador del Diario del Carnaval. En su intervención destacó que El Selu “ha llevado el nombre de Cádiz por toda España y es un embajador de la ciudad con su chirigota, con respeto y profesionalidad, y con la risa como arma principal. No hay mejor psicólogo que el Selu si estás deprimido y te lo encuentras por la calle”.

Mar Díez, delegada de la Fundación Cajasol en Cádiz, dio la bienvenida “a la casa de todos los gaditanos y los carnavaleros". Una casa que se estrenaba como sede de la entrega de este premio que la Fundación patrocina, de ahí que fuera “un acto muy especial”. “Nos volcamos con el Carnaval como hacemos cada febrero” apuntó Díez antes de excusar la ausencia del presidente de la Fundación, Antonio Pulido, por motivos de agenda. “Este es un premio especial porque decir Joly es decir Cádiz, y el Diario forma parte de la cultura y de la idiosincracia de la ciudad”, añadió. Sobre El Selu señaló que “es un chirigotero de primera y un amigo de Champions”, ensalzando su trayectoria de 35 años “y su singular propuesta que compagina flamenco y Carnaval” con su chirigota de este año.

“Gracias al Grupo Joly y a todas las personas que hacéis posible que cada mañana nos encontremos con esa información que ofrecéis”. Así inició su discurso el alcalde de Cádiz, Bruno García. “Conocí a Emilio López cuando entré en la política y siempre me trató con mucho respeto. No llegué a ser uno de sus Pavarottis -denominación de Emilio a sus fuentes informativas-, pero me trató de forma extraordinaria. Como también me trata siempre El Selu, gaditano y cercano como Emilio”, dijo el primer edil, para quien es “un honor como alcalde conocer a gente como Selu y Emilio. Gracias por hacer este momento eminentemente gaditano”.

Pedro Espinosa leyó el acta del jurado en el que se menciona que la chirigota de García Cossío “reúne los requisitos de gaditanismo” que precisa este premio “acorde con la visión que Emilio López tenía de la ciudad y que trasladaba a las páginas del Diario”.

"Nos consideraban el anticristo del Carnaval"

José Joly Martínez de Salazar, presidente del Grupo Joly; Ascensión Vázquez, viuda de Emilio López, y Mar Díez en nombre de la Fundación Cajasol entregaron el trofeo en barro que representa un ejemplar del Diario enrollado “como el que yo llevaba en ‘Los enteraos’ bajo el brazo”, según señaló El Selu tras recoger el galardón.

El autor, además de considerar “un honor” recibir el premio, recordó los inicios de su chirigota, allá por 1989 cuando fue ‘Los sanmolontropos verdes’. “Nos consideraban bichos raros, el anticristo del Carnaval, y al final nos hemos hecho gaditanos hasta recoger este premio”, lo que significa a su juicio significa “alcanzar el cénit”, aunque precisó que “nunca nos gustó darnos golpes de pecho de gaditanos”. Selu evocó su niñez: “Este diario lo compraba yo los domingos junto a mi padre a Paco Alba en el puesto que tenía en mi barrio. El diario nos vio nacer, crecer y ahora envejecer”.

Llegó el momento de las coplas. La chirigota interpretó tres piezas con las que abrió el popurrí en distinas fases del COAC 2024, las versiones flamencas de los clásicos de Los payasos de la tele ‘Hola Don Pepito’, ‘Susanita tiene un ratón’ y ‘La gallina Turuleca’. Luego, el popurrí de ‘Los enteraos’ y el pasodoble de esta misma chirigota a la pesca, “uno de los más gaditanos que hemos llevado”.

Tras la actuación los invitados, entre los que se encontraban un buen número de autoridades, familiares, amigos de Emilio López y carnavaleros, departieron degustando las viandas del catering ofrecido por Arsenio Manila.