La unión de la Bahía de Cádiz

Cuando se habla de las islas Gadeiras no entendemos que ese espíritu sigue vivo en la Bahía. El área metropolitana de Cádiz es una sucesión de islas que se restan capacidad entre sí. Perjudica para diversas cuestiones, como la llegada del AVE, que es imposible. Sobre este asunto vengo escribiendo desde principios del siglo XXI. En un foro le pregunté a Manuel Chaves, entonces presidente de la Junta de Andalucía, en qué estaciones de la provincia pararía el supuesto AVE, y si serían capaces de suprimirlo en San Fernando y El Puerto. La respuesta fue que no lo sabían todavía. Ni lo sabremos nunca. Cádiz no puede tener AVE. Es políticamente incorrecto y técnicamente inviable.

Adif ha anunciado la terminación del nuevo sistema ERTMS en la línea ferroviaria de Sevilla a Cádiz, tras una década de trabajos. En 2010, cuando empezaron, dijeron que permitiría la llegada del AVE a Cádiz, ya que los trenes podrían circular a 200 kilómetros/hora. En 2020, cuando lo van a terminar, han dejado claro que no habrá alta velocidad, ni con AVE ni con Alvia, porque entre Jerez y Cádiz, con cuatro paradas, no se puede acelerar al máximo.

Son interesantes los datos de viajeros del Alvia a Madrid, según las estaciones: en Cádiz, 219.500 pasajeros, en San Fernando, 158.000; en El Puerto, 166.900 y en Jerez, 200.200. Estos datos no se corresponden con los habitantes de cada municipio, y confirman que Cádiz es el principal destino. En Dos Hermanas, que tiene ya más habitantes que Cádiz, no hay AVE, pero sus vecinos viajan pacientemente desde Sevilla, que es la capital, y lo asumen.

Las distancias entre Jerez y El Puerto, o entre Cádiz y San Fernando, son como las de Sevilla a Dos Hermanas. Municipios colindantes, a los que se llega en pocos minutos. La diferencia es la mentalidad. En la Bahía, cada municipio es un reinito de Taifas, donde los alcaldes no quieren perder poderes y sueldos, por lo que convencen a sus vecinos de que así viven mejor.

El fracaso de la mancomunidad viene de que no es realista. Por el contrario, sería más realista unir a Cádiz con San Fernando y Puerto Real en una entidad aglutinadora de casi 300.000 habitantes, ya que con las actuales comunicaciones son núcleos compatibles. Pero lo impide la mentalidad, que es muy cateta. Se ha visto con la Universidad, a cuyo campus de Puerto Real se tarda lo mismo en llegar desde el barrio gaditano de Astilleros que desde el barrio Jarana.

La gente es exigente, y quiere que el AVE pare en la puerta de su casa.