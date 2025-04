El último ateo

Laantigua trostkista, anticapitalista, radical Teresa Rodríguez nos explica en un vídeo cómo se puede ser ateo y cofrade. Yo creía que la Semana Santa era la representación de lo que los cristianos llaman pasión y muerte de Jesucristo, ahora Teresa, que ha abrazado con fervor la causa del folklorismo andalusí ,da una explicación chocarrera sobre “lo que mola” y “lo que no mola” según la chabacana expresión de una persona que se dedica a formar a nuestros jóvenes. Así que un ateo puede ir a la calle de La Palma a ver una procesión porque mucha gente le tiene devoción a la talla que va sobre un paso, en lugar de reconocer que es una contradicción brutal, incluso podría haber dicho que la coherencia absoluta es fascista , ya puestos. También antes se llenaban las plazas para ver los autos de fe y las ejecuciones, o la Plaza de Oriente se llenaba de gente para aclamar al Caudillo, eran actividades muy populares. El consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, va a la cofradía del Caído a ver salir de penitente a una hija suya, aunque yo no comparta esa devoción comprendo lo que hace un padre por una hija, faltaría más, lo que no entiendo es que lo haga rodeado de concejales del PP , delegados de la Junta de Andalucía y la tradicional corte de quitapelusas y llevadores de maletas que acompañan al poderoso consejero. En época de Carlos Díaz, tan de derechas, el alcalde solo salía en procesión con el Nazareno el jueves santo. No sé en qué momento los concejales empezaron a salir en todas las cofradías y se dedicaron a visitar a las hermandades en sus templos en los días señalados. Recuerdo a Teófila poniéndole al Nazareno el bastón de mando del alcalde. Kichi empezó a ir a todas las cofradías, incluso se inventó ese rollo de que los votantes de Podemos llevaban tatuado en el pecho al Nazareno y que él salía siempre en la penitencia con su madre, hasta el Ayuntamiento informaba sobre tal asunto, en la típica artimaña de Barcia, no sabemos si cuando ha dejado de ser alcalde sigue saliendo con su madre, ni siquiera sabemos si su madre (a quien tenemos tan olvidada)sabe salir sola. Ahora todos los concejales de todos los partidos montan su show en las iglesias para aparecer como devotos en las redes sociales, el día del Nazareno Isi hace el negocio del año alquilando chaqués, como si fuera una boda de la clase media aspiracional, los concejales se pegan empujones por ir en la comitiva de esta hermandad. Es indiferente si son creyentes o no, piensan que eso los hace populares. Tengo que recordar que Julio Anguita sacaba mayorías absolutas abrumadoras y jamás salió en ninguna procesión. Javi Osuna y yo somos los últimos ateos, hasta eso ha perdido Cádiz.