Me encantó la imagen de hace una semana, en plena tormenta, cuando un grupo de tractoristas llegaron con sus coches a las Puertas de Tierra, se pusieron sus chalecos amarillos y se colocaron bajo los arcos para guarecerse de la lluvia mientras cortaban el tráfico. Deben ser las nuevas formas de lucha que nos parecen raras a los antiguos. Provocan un colapso en una ciudad complicada para el tráfico como es Cádiz y cuando se aburren se van a su casa, con almuerzo, siestón y a ver la tele hasta el día siguiente. Los que se hayan visto atrapados en el tapón de tráfico, que se aguanten. Algo parecido hacían los de Matagorda: cuando solo existía el Carranza, cortaban el tráfico hasta las dos, volvían a la factoría, picaban y a casa para comer y pasar del Sálvame al Chiringuito de Jugones. Lo mismo podríamos decir de los añorados extrabajadores de Delphi, ya todos colocados o con sus paguitas, recorriendo la Bahía de Cádiz, persiguiendo a la gente y cosas peores, pero sólo en horario de mañana. Nuevas formas de lucha. Haremos la revolución pero sin esforzarnos mucho. Días pasados escuché por la radio a uno que presumía de que iban a cortar todos los acceso a Sevilla, cosa que no se había hecho nunca. Lo decía como el que va a organizar la barbacoa más grande para ir al Libro Guiness, una gracia. Nadie tiene la culpa de que no llueva. Más bien ellos tienen que agradecernos a todos que el 85% del agua que se consume en España se dedica a la agricultura. Hemos convertido tierras de secano en regadíos a costa de todos los españoles. Por no hablar de que el 35% del presupuesto de la Unión Europea se destina a las subvenciones agrícolas. Vale que haya que vigilar a los intermediarios y a las distribuidoras para que no especulen. Me parece fantástico que se exija a países terceros las mismas normas sanitarias y ambientales que se les piden a los agricultores europeos. Ahí llevan razón. Pero el resto no tenemos culpa de nada. Los responsables de todo esto viajan en avión o en helicóptero, no se ven atrapados en ningún atasco. Los de Vox se frotan las manos. Basta escuchar en bucle a la coordinadora de las movilizaciones recriminando a la Policía “poco os hizo la ETA”. Si alguien se toma la molestia de leer los puntos de vista de los movilizados, podrá leer majaderías del tipo de que el Gobierno vacía los pantanos o que se fumigan las nubes para que no llueva. De ahí pasarán a decir que la tierra es plana, lo bueno que fue Franco y otros delirios muy del estilo de Vox. Por cierto, si no se quiere ver la costa llena de pateras habrá que comprarles tomates a los marroquíes. Cosa diferente es traer ciruelas de Camboya que, encima, han provocado una alerta alimentaria.