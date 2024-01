Es una constante en los pactos del Gobierno con Junts: el Gobierno acaba cediendo en todo lo que exigen los de Puigdemont, dice que sí a todo, y luego se vuelca en interpretar lo pactado, minimizando su importancia y rebajando lo concedido. A propósito de las competencias sobre inmigración, leo en la portada del gran periódico paragubernamental: “El Gobierno no niega tajante estos extremos (que la Generalitat vaya a gestionar permisos de residencia, solicitudes de asilo y expulsión de inmigrantes) para no incomodar a su socio, pero no detalla qué se hará. Fuentes de la Administración reconocen que existen dudas sobre cómo concretar el acuerdo”. Si lo que sueña el Gobierno es con elaborar una ley engañando a Junts, eludiendo lo que le han prometido, apañado va. Junts lo tiene pillado, como se comprobó el miércoles en la sede del Senado.

Otra constante: la incorporación ficticia, voluntarista e interesada de Junts al llamado bloque progresista, y como socio prioritario, está produciendo efectos indeseables para la gobernación de España, pero también para la igualdad entre los españoles, que no sólo es un principio constitucional básico, sino una seña de identidad del Partido Socialista desde siempre. Si la cesión de la política migratoria significa trocear la soberanía nacional para entregar la gestión de las fronteras y el asilo a un gobierno separatista a petición de un partido xenófobo cuyos votantes piensan que hay un exceso de inmigrantes en Cataluña, la publicación de las balanzas fiscales, a la que se han negado todos los gobiernos españoles de cualquier signo, supone asumir la monserga de que España les roba, ya que contribuye a las arcas nacionales más de lo que recibe de ellas y, por tanto, habría que incrementar su financiación. La típica llorera del nacionalismo rico. Es monserga y es falacia: lo único que ocurre es que los catalanes tienen más renta que casi todos los demás, de modo que pagan más a Hacienda. Normal.

Igualdad entre los ciudadanos individuales y los territorios. Ese ha sido el lema permanente del PSOE. Esto del trato a los inmigrantes y el saldo fiscal, como las ayudas públicas a los empresarios que se marcharon de Cataluña o la propias amnistía a los secesionistas, van en dirección contraria. ¿Qué queda en la actual dirección del PSOE en materia de igualdad y solidaridad? Ni Socialista, ni Obrero, casi ni Español. Hay poco Partido Socialista y mucho Partido Sanchista.