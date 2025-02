Salvochea y el calentamiento

Tranquilos, que este no es un artículo negacionista, como aquella chirigota a la que le pidieron el telonazo . Algunas personas niegan el calentamiento global basándose en datos parciales. Y otras personas lo justifican con datos discutibles. Es evidente que las temperaturas han subido en los últimos años. Sin embargo, no todos los años son más calurosos que el anterior. Es más caluroso el promedio de las décadas. Sin olvidar que hay ciclos de lluvias y de sequías. Pero no trato de enrollarme con la meteorología global, sino de recordar que puede afectar a las playas de Cádiz. Para bien, porque la temporada de playas, en teoría, podría durar 12 meses. Y para mal, porque si sube el nivel del mar, se tragará las playas, y habrá que regenerar la arena con más frecuencia.

Después están las experiencias personales que hemos conocido antes de que se muriera Franco. Cuando llegaba el otoño, las mareas eran más vivas que ahora. Alcanzaba el agua hasta el Paseo Marítimo, inundaba el bar Jerónimo, que era el chiringuito de entonces, y se iban las casetas de lona (después de madera) a hacer gárgaras marinas. Esto lo he visto personalmente. No me lo han contado. Y ahora tenemos chiringuitos de playa en invierno, que hace 50 años hubieran sido arrasados por las mareas. Significa que la regeneración de la playa Victoria, aunque pierde arena, resultó efectiva.

En cuanto a los baños, ya depende del bañista. Algunos dicen que ahora te puedes bañar todo el año en la Caleta, Santa María del Mar, la Victoria o Cortadura, y que antes no. Sin embargo, Fermín Salvochea se bañaba todos los días en la playa. Y don Fermín lo hacía a finales del siglo XIX, cuando nadie hablaba del calentamiento global. Eso no lo he visto, pero me lo contaba mi abuela, que se había enterado cuando era niña. Con lo cual se llega a la conclusión de que para bañarse todos los días en la playa depende del calentamiento del bañista, más que del global. Pues los hay como Salvochea capaces de bañarse a 10 grados y otros que no se mojan a menos de 25 grados.

Con bañistas, o sin bañistas, a la playa cada año va más gente en invierno. Las playas son los grandes parques de Cádiz, aunque no son como el Genovés. No sabemos lo que diría Salvochea del calentamiento, si viviera, pero probablemente se podría bañar a gusto todos los días en la Caleta, acompañado de algunos ecologistas en acción. Cada tiempo tiene sus costumbres. Yo no me imagino a don Fermín en un chiringuito de invierno, dale que te pego al gin tonic. Era libertario, higienista, pero no era un fofisano.