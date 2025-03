Cuando a Kichi se le ocurrió apoyar el contrato para construir cinco corbetas para Arabia Saudí en Navantia San Fernando, saltaron los mastines de Podemos desde Madrid a criticar al alcalde de Cádiz, empezando por Monedero, que todavía no había sido enviado al vertedero de donde nunca debió salir. Utilizó ese estilo populachero que tanto le gustaba al entonces alcalde con aquello de “que suenen los pitos de las ollas”. Es decir, que haya trabajo y prosperiá, que cantaba Carlos Cano en La Murga de los Currelantes, que los astilleros de la Bahía fueran fuente de empleo como lo habían sido siempre. En ese debate entre el dogmatismo de Podemos y el pragmatismo del alcalde tengo para mí que la razón estaba de parte de Kichi. De hecho en la provincia el sector de la Defensa da empleo a muchos trabajadores, además de la antigua Bazán, la reparación de los destructores americanos en Rota, la propia Base, la Armada, Airbus Military y tantas instalaciones militares que hay en la zona. Nadie ha estudiado aún el impacto en la economía de este sector, pero me malicio yo que debe ser bastante alto. Digo más: creo que ahora que en Europa ha sonado el despertador y va a haber una importante inversión en Defensa y Seguridad, podría ser el momento de albergar alguna fábrica en lugar de comprar a otros países, como los EEUU. Que suenen los pitos de las ollas, que el turismo y la hostelería no sean un monocultivo como lo fue antes el transformado metálico o la agricultura antes aún. Por supuesto estoy contra la guerra, contra todas las guerras, no hace falta ponerse estupendo ni engolar la voz para decirlo. No conozco a casi nadie que esté a favor de la guerra, solo conozco a Pepe Barroso a favor de Putin y salvo Carlos Lucero, tampoco conozco a nadie a favor de Donald Trump, lo que no impide pensar que Europa necesita un sistema de defensa conjunto. Tengo para mí que ya España está casi en el 1,9% del PIB en gasto militar solo que la política presupuestaria hasta la fecha era esconder partidas presupuestarias para decir que gastábamos solo el 1,2% dado el sentir antimilitarista de una parte importante de la sociedad. PSOE y PP deberían alcanzar un acuerdo de Estado en lugar de tirarse los trastos a la cabeza como nos tienen acostumbrados. Comprendo la postura de las organizaciones a la izquierda del PSOE, algunas nacidas de la campaña contra la OTAN como IU, yo formé parte de aquellas plataformas e incluso el añorado por algunos Alfonso Perales me tuvo cuatro años castigado en el palomar de la Diputación por pedir el no a la Alianza. Lo sensato, si de verdad están contra el aumento del gasto en Defensa, que se salgan del Gobierno, aunque algunos se vayan al paro.