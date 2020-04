Se podrían contar por decenas los malos momentos almacenados en nuestro ánimo por culpa del dichoso bicho, pero nunca se me olvidarán dos concretos. El primero cuando leí por primera vez un titular de primera página de los compañeros de El País en el que se hablaba de que más del 90% de la humanidad se hallaba confinada. Fue la palabra "humanidad" la que me llevó a tocar fondo. Es una cuestión semántica, pero este juego sociológico en el que nos ha metido el covid sin previa invitación nos dejará de una manera o de otra muy tocados a todos. Este fin de semana llegaba otro sopetón semántico cuando escuché a no sé qué ministro de la "nueva normalidad". La normalidad es eso, lo normal. El coronavirus nos ha arrebatado eso, la normalidad, y nos ha implantado unas reglas, unos nuevos sentimientos, unas nuevas necesidades y unos sueños que jamás pensé que iba a tener. Añoro lo normal.