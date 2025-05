Hará unos 35 años Izquierda Unida había convocado un mitin en la plaza de la Catedral con la intervención de Julio Anguita. Para ver al exalcalde de Córdoba vino a Cádiz una delegación de la plataforma contra el Cable de Tarifa con un dossier donde nos anunciaban todo tipo de catástrofes si se consumaba la interconexión eléctrica entre Marruecos y España. Anguita no los recibió porque dijo que eso era populismo. Pasados los años no solo hay un cable sino dos, no se han producido los desastres anunciados por la acción del cable sino que gracias a él la provincia de Cádiz recibió el suministro eléctrico antes que otras. Algo parecido se puede decir de la central térmica de Arcos, que también cumplió con su función el día del apagón, a pesar de la oposición que tuvo en su día. Igual en el futuro se pone el parque eólico marino frente a Trafalgar a pesar de todos los males que nos asolarían si ocurriese, según vociferan los opositores. Los ingleses le llaman esto “not in my back yard”, no en mi patio trasero. Está muy bien que se hagan interconexiones pero que no la pongan en mi playa, es fantástico que haya centrales térmicas o parques eólicos marinos, pero en mi pueblo de ninguna de las maneras. Por supuesto, que haya energía nuclear pero que esté lejos, por si las moscas. De la misma manera la Base de Rota recibe cada año manifestantes en su contra a pesar de la protección que nos garantiza y de los miles de empleos que genera. Por supuesto, el alcalde y los vecinos del pueblo defienden con uñas y dientes la Base por los puestos de trabajo, lo que no impide que pidan una compensación económica por tenerla ¿En qué quedamos? Si genera empleo, riqueza, mueve la economía, gente que gasta en la población, será beneficioso más que otra cosa. María Jesús Montero, como ministra de Hacienda, vicepresidenta del Gobierno de España y secretaria general del PSOE de Andalucía ha decidido darle al Ayuntamiento un millón de euros a cuenta de los impuestos que no paga la Base, por la sencilla razón de que ella tiene allí una casa de vacaciones, ya se sabe que todo concejal se arregla su calle. Si veranease en Barbate le daría el tratamiento a ese pueblo. O si lo hiciese en La Línea (como hacía Ábalos, por cierto) le daría dinero a este ayuntamiento y de paso culminaría el cortejo socialista al partido localista del alcalde para ver si votan una moción de censura en la Diputación. En la ciudad de Cádiz cada vez que se ha negociado con Defensa ha sido a cambio de dinero o de recalificaciones urbanísticas como los cuarteles de la Avenida, los pabellones del Parque Genovés, Santa Catalina o San Sebastián. Dos varas de medir, el factor humano siempre importante, que se lo digan a María Jesús.