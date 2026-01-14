Termómetro del gaditanismo

Un dato que recuerdo para la memoria histórica del Carnaval de Cádiz: el boom de los años del esplendor se inició con la Transición democrática. Y se consolidó cuando el alcalde era el socialista Carlos Díaz, que fue elegido tras las elecciones municipales de 1979, con los votos del PSOE, PSA y PCE. Le permitieron gobernar en una coalición tripartita de la izquierda, aunque el partido más votado había sido la UCD, que llevaba por candidato a Pedro Valdecantos, pero ganó sin mayoría absoluta. El primer Carnaval de Carlos Díaz fue el de 1980, con Pepe Mena, del PCE, como concejal de Fiestas.

El Carnaval ya se celebraba entonces en febrero. Recordadas son aquellas coplas del coro ‘Los dedócratas’. Ya competían autores famosos después de Paco Alba y Enrique Villegas, pues Antoñito Martín había debutado con ‘Los mayordomos’ en 1968, siete años antes de fallecer el innombrable. Esto es, que Carnaval había. Pero fue en la Transición cuando se consolidó como una fiesta que superó las fronteras de Cádiz. Y esa expansión fue favorecida por el Ayuntamiento de Carlos Díaz, con sus ediles de Fiestas, Pepe Mena, Manuel González Pìñero y Carlos Mariscal, y desde luego que fue consagrada y propagada más allá de los límites gaditanos por Canal Sur, con sus retransmisiones de televisión a toda Andalucía. La televisión, la radio y la prensa ayudaron mucho.

El Carnaval sigue siendo la fiesta más importante de Cádiz. Incluso para algunos que no son gaditanos es lo único que les interesa de Cádiz. Y para algunos gaditanos también, ya lo sé. Se considera que las coplas cantadas en el Carnaval sirven para medir el termómetro de la ciudad. Por decirlo más cursi: el sentir de los gaditanos. Por ello, se valoraban mucho las temáticas. Y es sabido que han existido polémicas y piques; a pesar del supuesto buen talante para encajar las críticas.

En los últimos años se dice mucho que el Carnaval se ha politizado. Y que algunas agrupaciones lo utilizan como un arma partidista. Se llegó a decir que Kichi nunca hubiera sido alcalde de Cádiz sin el Carnaval. Aunque no se puede olvidar que Teófila Martínez, en sus tiempos de mayorías absolutas en la Alcaldía, era muy criticada y después ganaba. El Carnaval de 2015 fue muy combativo, pero es discutible que decidiera las elecciones municipales. Cada cual tiene sus ideas. Incluso los que cantan en una agrupación.

Pero es cierto que las coplas dan pistas de la opinión pública; o, con más exactitud, de los autores que las escriben. En 2026 tienen una temática variada, porque el mundo se ha disparatado.