Cantan ‘Los Putos Amos’ que mú de pureta es ir por churritos a la plaza y por el colesterol no poderlos comer, comprar viagra en el chino, cerveza sin alcohol, ayuno impertinente y dieta Detox, entre otros muchos ejemplos, señal de que el autor, José Manuel Cossi, antigua estrella juvenil del Santo Cristo, ha llegado a la edad provecta. No sé si se levanta tres veces en la noche a hacer pipí, que esto de la próstata es cosa chunga, pero con varias prótesis le he visto jugar al fútbol, no me lo han contado. Echo en falta la añoranza de la noche gaditana de los 80, que yo no frecuenté más allá de alguna escapada al Jopo de Topo o a la Chicharra. Mi asesor Javi Osuna me informa sobre los antros de aquella época: el Metropol, el Nacho’s. El Timbre, el Osaka (de un tío de Fermín Moral), el Char Son, el Sándalo... Ya por entonces el Holiday era para puretas que ahora salen de casa con andador. Los viejunos de hoy frecuentan el Savage, lo que fue El Lucero del Muelle. Todos los viernes y sábados desde media tarde se llena de hombres y mujeres muy pasados los 50 e incluso más, para ver si cae algo. Todos tienen divorcios que contar, batallitas de todos los colores a ver si ligan algo. El Nu, un poco más allá, se abrió con la intención de acoger al puretismo que después de comer y tomar el primer gin tonic quieren bailar, “mover el esqueleto” que se decía hace 40 años. Según me dicen, el Savage, un sitio para que ligue la gente que está en los bordes de la jubilación, tiene hasta actuaciones en directo. Yo conozco ya algunos rollos surgidos ahí e incluso parejas que duran un par de meses, hasta que se cansan el uno de la otra o la otra del uno, después de contarse la separación. Hay tanto divorciado suelto por el mundo que los dueños del Savage han encontrado una mina de oro, al fin y al cabo los chavales hacen botellón, por mucho rollo que suelte el alcalde. Además, como la ciudad cada vez está más envejecida, los negocios viejunos siempre tienen éxito. No hay más que ver la cantidad de clínicas de fisioterapia que han abierto en cada esquina, porque a los viejos nos duele todo, como cantan ‘Los Putos Amos’. Todos vamos al fisio (como se dice ahora) por la espalda, la rodilla, las cervicales o lo que sea. Por no hablar de que antes en Cádiz había tres dentistas y ahora hay decenas de Clínicas Dentales donde a los mayores les ponen una dentadura nueva. En los conciertos triunfan esos grupos que se llaman “tributo a” donde fusilan el repertorio de los grupos ochenteros, desde Mecano a Rollings o Beatles. Hemos pasado del Holiday al Savage porque ser pureta no te quita las ganas, si acaso te quita las fuerzas. Cádiz se ha convertido en un balneario de la tercera edad, hasta Cossi ya es un pureta más.