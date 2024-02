Esta provincia debe tener la ciudadanía más dócil y los partidos más complacientes porque siempre ha tenido cuneros, y la mayoría lo único que quería era cobrar del erario. Tuvimos al vicepresidente García Díez por la sensacional razón de que había hecho la mili en San Roque; al menos nos dejó la liberación del peaje del puente y una factoría de General Motors. Rodrigo Rato vino a Cádiz porque su padre le hizo un generoso donativo a la Alianza Popular de Fraga, porque Rueda Rato había tenido una emisora; al menos nos dejó un tratamiento especial para el Ayuntamiento de Cádiz. Manolo Chaves vino a la provincia porque en su juventud había vivido en los pabellones militares del Parque y porque su familia vivía en San Roque, ya que él donde se había criado era en Sevilla. Hay que decir que el hombre siempre se desvivió por todo lo gaditano y fijó su residencia en Isecotel. Rubalcaba vino para que fuera diputado, y pasó sin pena ni gloria. Rojas Marcos quiso asegurarse un puesto y pensó que en Cádiz iba a ser más fácil que en su Sevilla natal. Hasta el PCE nos mandó a un abogado laboralista madrileño en 1982, José Luis Núñez. El PP hizo un intercambio: Antonio Sanz a las listas de Sevilla porque José Luis Sanz vino a las de Cádiz. Sólo una vez hemos mandado a alguien a una lista ajena, cuando Teresa Rodríguez fue a encabezar la candidatura de Málaga. Tenemos el caso Marlaska, que por dos veces ha encabezado candidaturas del PSOE y las dos veces ha dimitido cuando ha sido elegido ministro. Un fraude en toda regla consentido por la dirección provincial del partido, en esta última ocasión para que su secretario y su presidenta provincial tuvieran hueco. Nada tenemos que agradecerle a Marlaska, ni una sola iniciativa, por mucho que presuma del tratamiento especial al Campo de Gibraltar. El mismo día que montaba un show en Algeciras, unos hijos de puta mataban a varios guardias civiles. Un ridículo espantoso para Marlaska que se había montado toda una parafernalia: hasta ocho coches llegaron con él a la Comandancia de Cádiz para hacer una declaración sin preguntas a las puertas, una bofetada sin manos a los periodistas que allí esperaban. Séquito digno del Rajá de Kapurthala, un dispendio mientras su Ministerio dice que no tiene dinero para dotar de medios con los que luchar contra el narco, como ha denunciado la fiscal antidroga. Marlaska no tuvo el valor de acercarse a Barbate, para evitarse reproches y abucheos. El valor no debe ser una de sus virtudes. Por cierto, Blanca Flores es gafe. En una semana que lleva de subdelegada no hacen más que pasar calamidades. En vez de vestirse como su chirigota va a tener que ir con el disfraz de Bernarda Alba.