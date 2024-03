Cada vez entiendo menos los horarios españoles, será la edad. Me pasa como a los alemanes que nos visitan, que no comprenden que a las doce de la noche estén las terrazas llenas, que almorcemos a las tres de la tarde, que cenemos a las diez, o que el horario de máxima audiencia de las televisiones, eso que los finos llaman prime time, sea a las nueve de la noche. Luego llegan los niños al colegio sin haber dormido apenas porque los papás les permiten ver los programas nocturnos, los currantes se incorporan a su puesto de trabajo con dos legañas como dos tortillas de camarones (en este punto siempre recuerdo el estribillo de ‘Los chicucos de Villacarriedo’) a riesgo de dar bostezos y no estar en condiciones. Son costumbres difíciles de cambiar por mucho que se empeñe el gobierno. Viene a cuento de la intervención de la vicepresidenta Yolanda Díaz donde expresaba su deseo de impedir que la hostelería estuviera abierta a la una de la madrugada. Supongo que será más expresión de un deseo que el aviso de una regulación. Esta opinión de Yolanda Díaz sirvió para que LLORECA, de la mano de su eterno presidente, soltara una soflama del más añejo liberalismo de Adam Smith a Milton Friedman, si sabe quienes son estos economistas: que cada cual cierre cuando quiera y que entre a cenar el personal a la hora que le parezca oportuno. Nada dijo sobre si eso se hacía a costa de prolongar la jornada de los camareros sin pagar horas extras, asunto medular del que Di María nunca habla. Tampoco lo hace de la ocupación de la vía pública que intentó regular Martín Vila en la creencia de que las calles y las plazas son de todos y que ahora los hosteleros se han hecho con la parte más importante de la calle Nueva, San Francisco o Mentidero, por citar tres casos, mientras el Ayuntamiento mira para otro lado aunque ya no se pueda ni caminar. De eso tampoco habla LLORECA, en silencio se quedan sobre el uso del espacio público pero se escandalizan porque la vicepresidenta exprese una opinión. España es el país de “el que venga detrás que arree” y “lo público no es de nadie” , “lo del común lo del ningún”, avalado incluso por la que era vicepresidenta del Gobierno y ahora preside el Consejo de Estado como ‘jurista de reconocido prestigio’, que Dios nos coja confesados, el principio de Peter llevado a sus últimas consecuencias. Al fin y al cabo LLORECA es una entidad privada cuyos afiliados eligen a quien les representa, por muchos disparates que diga, o graves problemas del sector que quedan en el armario: esos pobres camareros al borde de la esclavitud por sueldos de miseria, esas calles asaltadas por las mesas. Eso sí, es un drama cerrar a las 12, faltaría más, España se va a hundir con estos comunistas.