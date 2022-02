No a la guerra que es muy perra

Uno llega a determinada edad que parece el Abuelo Cebolleta, siempre con una batallita que contar. Así que me van a perdonar que caiga en la tentación de largarles mi rollo: quienes hace 40 años nos opusimos a la entrada de España en la OTAN teníamos razones más nobles que los que defendían lo contrario, que lo hacían por miedo o por orden de su partido. Nosotros defendíamos la paz y estábamos en contra de los bloques militares, creíamos que integrarnos en uno de ellos solo traería riesgos. Éramos gente idealista que luchábamos por la paz. Con el tiempo se ha demostrado que estábamos equivocados: en todos estos años si España ha participado en una guerra lo fue a cuenta del Trío de las Azores y el canalla de Aznar, al margen de la OTAN, en contra de la opinión de varios de los integrantes de la Alianza Atlántica. De resultas de aquella campaña OTAN NO fui cesado en mi puesto de trabajo y mandado al ostracismo del palomar de la Diputación durante 4 años por orden de Alfonso Perales. Mañana hay una concentración a las 12 frente al Ayuntamiento "Otra vez no a la guerra" contra la agresión perpetrada por el dictador sanguinario y corrupto que gobierna Rusia. Convocan Ecologistas en Acción y la Asociación Pro Derechos Humanos que incluyen entre los objetivos de la concentración un "No a la OTAN" inexplicable y absurdo. Un sector de la izquierda española ve con buenos ojos la resurrección de la URSS que, según parece, es uno de los proyectos de Putin. No se me ocurre otra explicación. La OTAN no ha invadido nada, no ha disparado un solo tiro, no ha tirado una bomba ni un misil. Es probable que algunas de sus actuaciones sean recriminables, que siga el dictado de EEUU que al fin y a la postre pone la mayor parte del gasto en la OTAN y , como es normal, defiende sus intereses. La OTAN, en el caso de España, es una manera de externalizar la defensa nacional bajo el paraguas americano. Para repudiar a Putin no hace falta incluir nada más. No a la guerra, ya es suficiente. Vale, "otra vez", recordamos aquellas movilizaciones. Fue la última vez que yo fui a una manifestación diferente a las de carácter profesional. El tiempo demostró que quienes nos manifestamos contra la guerra de Irak teníamos razón, hoy Oriente Medio está peor de lo que estaba y el mundo es más inseguro que antes de la invasión de Bush, Blair y Aznar, ninguno de los tres ha pedido perdón por aquella canallada, no había armas de destrucción masiva, nos mintieron, solo ha traído muerte y calamidad. Lo de ahora de Putin es repugnante, pero ajeno a la OTAN que ni siquiera va a defender a Ucrania. Derecho Humanos y Ecologistas en Acción deben sufrir algún tipo de prejuicio por coincidir con los EEUU.