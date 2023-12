El grado de infantilismo que está alcanzando el debate político de nuestro país roza lo alarmante. Digo infantilismo pues mi optimismo casi congénito me impide pensar en la vileza o, ¡peor!, en los horrores de la desmemoria. Sigo con interés la polémica abierta por la moción de censura en la alcaldía de Pamplona. Un asunto, nos gusten más o menos sus actores, que forma parte del tradicional juego político, del normalizado ambiente de intercambio de cromos, pactos y alianzas que los grandes partidos han mantenido con las agrupaciones nacionalistas y que han permitido que nuestras legislaturas parlamentarias sean de las más estables y longevas. El juego es el mismo pero los jugadores han cambiado. A aquellos a los que se les pedía (con toda la razón) o bombas o votos, abandonaron las armas, entraron en el juego democrático, se les permite jugar. Pero no ganar. Gusten o no, repito, no nos llevemos la pelota. El juego, siempre justo.