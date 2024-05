Este martes estuve escuchando una interesante conferencia, como siempre a cargo de la Academia San Romualdo, sobre El Real Carenero impartida por D. Francisco Pérez. Las imágenes nos recrearon sobre la importancia que se le da en nuestra ciudad al patrimonio histórico. Ya sabemos que pertenece a Puerto Real, pero quizás deberíamos intentar hacernos, ya que intentamos atraer turismo, con esa parte de la historia de San Fernando. Nos pasa lo mismo con el castillo de Sancti Petri, lo hacemos o queremos hacer nuestro pero su valor está en mano de otra ciudad. El caso es que cinco millones de euros están olvidados y al acoso de los desaprensivos.

Hace unos días se han encontrado unas ánforas que datan del siglo IV a. C. al I d. C. Sabemos cómo se trata en nuestra ciudad el patrimonio, no hace falta decir más. Por eso causa sorpresa, y algo más, las alarmantes protestas ocasionadas por haberse retirado del Parque un estanque que contenía patos. La oposición ha saltado indignada por la pérdida de "una seña de identidad de La Isla" dicen algunos. Causa asombro escuchar lo que es historia y patrimonio para unos responsables políticos.

Pero es que además, el gobierno municipal ante las críticas por el poco adecuado, según la oposición, alojamiento de los animales anuncia su traslado a Navarra, no sé si a los San Fermines como premio por su traslado. Por supuesto con dinero público. ¿Cuánto nos va a costar la gracia?

Yo no digo que los animales no tengan sus derechos, faltaría más. Pero es indignante que habiendo varios sintechos por la ciudad, la política se preocupe en denunciar que los patos necesitan otro alojamiento más digno.

Mientras el patrimonio de la ciudad se pierde entre olvidos y desgana, la preocupación es quitar un estanque que no era lo adecuado para la ciudad que queremos tener. Qué pasa con el Carenero, con el Puente Zuazo, con los yacimientos que salen a la luz y se entierran, con los archivos de la ciudad que se han perdido como los del Hospital San José, Hospital de Marina, entre otros que ya sabemos. ¿Han protestado los partidos políticos, se han interesado por ellos, algunos responsables de su marcha bajo su gobierno?

¿De verdad que este es el problema que tiene la ciudad? ¿La retirada de un estanque, que nunca tiene nadie a su alrededor? ¿Esto es la seña de identidad que queremos para San Fernando? Muy bien tiene que ir la ciudad para que la oposición no encuentre mejor alternativa para la política local.

Por favor, ¿es esta la política que necesita esta ciudad? Pero, en qué manos estamos los ciudadanos isleños, por favor. Qué pobreza de política. Ahora al cumplirse 45 años de los primeros ayuntamiento democráticos cada vez se añora más la dedicación y solvencia política de aquellos concejales.